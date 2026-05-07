El Ibex 35 se deja un 0,24% al cierre y se aferra a los 18.060 puntos

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en los 18.060,8 puntos al cierre de la sesión de este jueves, lo que supone una caída del 0,24% en comparación con el miércoles. El selectivo ha cerrado finalmente a la baja, pese a que en la sesión ha llegado a aproximarse a los 18.200 enteros.

Los inversores siguen pendientes de la posibilidad de que Estados Unidos alcance un acuerdo con Irán para poner fin a las hostilidades en Oriente Próximo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló este pasado miércoles que las autoridades de Irán han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y apuntó de nuevo a un inminente acuerdo entre los dos países tras haber mantenido "positivas" conversaciones "en las últimas 24 horas". Previamente, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que su Administración se hará con el uranio enriquecido de Irán.

En el plano 'macro', el Tesoro Público español ha colocado este jueves 6.188,6 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más bajas a los inversores por deuda a tres y diez años, pero elevándola en la referencia a más largo plazo --con una vida residual de 18 años y 6 meses--.

En el plano empresarial, Unicaja ha fijado los términos económicos de una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles ('CoCos'), dirigida a clientes profesionales y contrapartes elegibles, por un importe nominal de 500 millones de euros.

Fuera del Ibex, Amper ha comunicado que ha firmado un acuerdo de carácter vinculante con el fondo Nazca Capital para la adquisición del 100% de la compañía española Teltronic en una operación que podría alcanzar los 225 millones.

También se han conocido los resultados de Reig Jofre, Dominion y Antolin. De su lado, Meliá Hotels International ha informado en su junta general de accionistas que espera obtener un resultado bruto de explotación (Ebitda) de, al menos, 565 millones de euros este año.

Asimismo, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno de País Vasco, Mikel Jauregi, ha advertido de que Tubos Reunidos se encuentra "al borde del precipicio" y ha afirmado que es necesario reestructurar la deuda y "paz social" para lograr su viabilidad.

En este contexto, los principales valores alcistas han sido Banco Sabadell (+2,41%), Unicaja (+1,61%), Amadeus (+1,32%), IAG (+1,30%), Grifols (+0,90%) y Aena (+0,66%). Del lado contrario, los mayores descensos eran los de Rovi (-6,04%), Indra (-4,36%), Endesa (-2,99%), Fluidra (-2,53%), Enagás (-2,19%) y Merlin (-1,98%, por el efecto 'ex dividendo').

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha caído un 1,55%; París, un 1,17%; Fráncfort, un 1,02%; y Milán, un 0,82%.

El petróleo seguía a la baja al cierre de la sesión europea, con el barril de Brent en 99,04 dólares, un 2,16% menos, y el West Texas Intermediate (WTI) en 93,17 dólares, un 2,07% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,429%, frente al 3,425% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frene a la deuda alemana se mantenía sin cambios en 42,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,10% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1760 dólares por cada euro.