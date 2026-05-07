El precio de la vivienda sube un 15,4% interanual en abril, su mayor alza desde octubre de 2006, según Tinsa

Archivo - Edificio de viviendas en construcción en Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva y usada en España subió un 1,6% mensual en abril, cinco décimas más que en marzo, y registró un aumento interanual del 15,4%, su mayor alza desde octubre de 2006 y casi 12 puntos por encima de la inflación de abril, según el Índice General Tinsa IMIE que elabora Tinsa by Accumin a partir de sus tasaciones de vivienda.

"En abril los precios residenciales incorporan el aumento de la inflación experimentado desde marzo a causa de la guerra en Oriente Medio y registran una nueva aceleración en todas las zonas", ha subrayado Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin.

En valores mensuales (abril sobre marzo), las capitales y grandes ciudades fueron las que elevaron en mayor medida el precio de la vivienda, con un incremento del 1,9%, seguido del grupo 'resto de municipios' (+1,7%) y de la costa mediterránea (+1,6%). Por su parte, el precio de la vivienda en las áreas metropolitanas se encareció un 1,3%, mientras que en las islas avanzó un 1%.

En términos interanuales (abril de 2026 sobre el mismo mes de 2025), el mayor aumento de precios se lo anotaron las islas, con un alza del 20,3%, seguido de la costa mediterránea (+16,7%), las áreas metropolitanas (+15,5%), las capitales y grandes ciudades (+15,1%) y el 'resto de municipios' (+12,4%).

En términos reales (descontando la inflación), todos los grupos continuaron elevando los precios por encima del 10%, "sustancialmente por encima de la inflación", a excepción del grupo 'resto de municipios'.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA, UN 2,2% POR DEBAJO DE LOS MÁXIMOS DE 2007

Según Tinsa by Accumin, el valor medio de la vivienda nueva y usada se encuentra actualmente un 2,2% por debajo de los máximos de 2007. Las islas son las únicas que superan su máximo precio histórico, con un incremento del 24,2%.

El resto de áreas se mantiene por debajo, con las capitales y grandes ciudades a punto de alcanzar su valor máximo.

Descontando el efecto de la inflación, el precio de la vivienda en las islas es un 14% inferior a los máximos de la época del 'boom' inmobiliario. En el resto de áreas, la diferencia supera el 30%.

"El empleo ha vuelto a mostrar resistencia en abril, sosteniendo la solvencia de los hogares. El volumen de compraventas de vivienda se mantiene en niveles robustos superiores a la media histórica, si bien la actividad se modera levemente en los primeros meses de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, coherente con la asimilación por parte del mercado de las pasadas bajadas de tipos de interés, que a comienzos de 2025 aún no habían finalizado, y con la incertidumbre añadida desde finales de febrero por la guerra en Irán", ha afirmado Cristina Arias.