El Ibex 35 se desinfla ante las dudas de aprobación del acuerdo del Brexit y cierra en los 9.340 puntos

Publicado 17/10/2019 18:14:22 CET

El mercado se vuelve prudente después de que la oposición británica anunciara 'no' al acuerdo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35, que lograba repuntar casi un 1% a lo largo de la jornada y situarse en máximos de hace seis meses, se daba la vuelta al cierre hasta terminar con un descenso del 0,5%. Esta volatilidad se ha dado en una sesión marcada por el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas sobre un Brexit ordenado.

En concreto, el selectivo ha concluido la sesión con un retroceso del 0,5%, lo que le ha llevado a colocarse en los 9.340 enteros. El mercado acogió con optimismo las primeras noticias, si bien decidió adoptar una postura más prudente ante las dudas que genera la votación de las negociaciones.

El primer ministro británico, Boris Johnson, emplazó este mismo jueves al Parlamento británico a apoyarlo en una votación que tendrá lugar el sábado, lo que implicaría que la salida de Reino Unido se haga efectiva el próximo 31 de octubre.

De su lado, el Parlamento Europeo se comprometió también a agilizar su parte para someterlo a votación en su pleno de la semana próxima y que el acuerdo esté a tiempo para proceder al Brexit a finales de este mismo mes.

No obstante, el Partido Unionista Democrático (DUP) ya ha anunciado que no apoyará el acuerdo alcanzado por el primer ministro, Boris Johnson, con la UE, mientras que otros partidos de la oposición como el lider laborista, Jeremy Corbyn, han calificado las negociaciones como "peores" que las de Theresa May.

De hecho, varios ejecutivos de la UE, como el primer ministro belga Charles Michael, han hecho un llamamiento a la prudencia ante la posibilidad de que sea rechazado de nuevo por el Parlamento británico, una situación que ya se dio hasta en tres ocasiones cuando Westminster se pronunció sobre el acuerdo logrado por el Gobierno de Theresa May.

LA MAYORÍA, EN NEGATIVO

La mayoría de valores del principal índice español se colocaron finalmente en terreno negativo, a pesar de que a lo largo de la jornada eran excepciones los que estaban en 'rojo'. Los que más lograban rebotar eran los más ligados a la economía británica, como IAG o Banco Sabadell.

Sin embargo, un total de 20 valores han concluido con caídas, entre los que han destacado Enagás (-1,93%), CaixaBank (-1,86%), Meliá (-1,68%), BBVA (-1,67%), MásMóvil (-1,61%) o Banco Santander (-1,59%).

El lado positivo lo han liderado Siemens Gamesa (+2,15%), Aena (+2,08%), Ferrovial (+1,96%), Indra (+1,43%), Grifols (+1,25%), Colonial (+1,14%) y Mediaset (+10,69%).

El resto de bolsas europeas también cambiaban de signo y registraban caídas, salvo el Ftse 100 de Londres, que subía un 0,2%. El Dax de Fráncfort retrocedía un 0,12% y el Cac 40 de París un 0,42%.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, cotizaba en 58,75 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se colocaba en los 52,87 dólares.

LA LIBRA SE MODERA

Asimismo, la cotización de la libra esterlina llegó a responder con fuertes subidas en su cotización a la confirmación de un nuevo acuerdo. El cambio de la moneda británica frente al dólar llegó a escalar hasta los 1,2988 dólares, su nivel más alto desde mediados del pasado mes de mayo, aunque a cierre de sesión se moderaba hasta los 1,2726 'billetes verdes'.

La cotización del euro frente al dólar se ampliaba a 1,1126 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se mantenía en 63 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,228%.

El Tesoro Público colocó esta mañana 2.992 millones de euros en bonos y obligaciones, dentro del rango medio previsto, y redujo los tipos negativos a tres y cinco años, al tiempo que elevó la rentabilidad ofrecida a 10 años después de registrar mínimo histórico en la emisión previa.