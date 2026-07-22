El Ibex 35 enfila los 19.600 puntos tras remontar un 0,99%, con el crudo en 93 dólares

Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con un repunte del 0,99%, hasta situarse en los 19.571,30 puntos, en un contexto marcado por la evolución del conflicto en Oriente Próximo, la temporada de resultados empresariales y la reunión sobre política monetaria que el Banco Central Europeo (BCE) celebrará mañana.

El Ejército de Estados Unidos (EEUU) ha completado su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en el marco de la ofensiva iniciada para, oficialmente, "debilitar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

"A las 20.15 horas del 21 de julio (hora del este, 2.15 del día 22 en España peninsular y 3.45 en Irán), el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó con éxito su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán", ha indicado el órgano militar en un comunicado publicado poco más de una hora después de anunciar el inicio de esta ronda de bombardeos.

En represalia, Irán ha reivindicado este miércoles un bombardeo con drones contra una guarnición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el oeste de Kuwait y Jordania, así como un segundo ataque en Bahréin contra una instalación de Amazon que ha denominado el "ojo digital" del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado esta tarde con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que sea atacado por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz, en el marco de los intercambios de ataques a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- se elevaba este miércoles un 3,09%, hasta los 93,82 euros, su mayor coste desde el pasado 11 de junio. De su lado, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se situaba en el entorno de los 86,60 dólares después de alzarse un 2,68%.

En paralelo, los inversores estarán pendientes de la nueva reunión de política monetaria que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá este jueves. "Esperamos que el BCE mantenga los tipos sin cambios. Desde la reunión de junio, la inflación se ha situado por debajo de lo esperado, mientras que los indicadores de actividad sugieren que el crecimiento podría estar tocando fondo tras un comienzo de año débil. El Consejo de Gobierno reafirmará su enfoque basado en los datos y en cada reunión, al tiempo que mantendrá la puerta abierta a nuevas subidas de tipos a finales de este año", ha argumentado la economista en Vanguard, Josefina Rodríguez.

En el plano empresarial, Banco Santander ha iniciado la temporada de resultados al indicar que obtuvo un beneficio neto de 7.328 millones en el conjunto de los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 14,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, Iberdrola ha informado que obtuvo un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 21,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la plusvalía neta de 953,3 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox.

Además, Naturgy ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 1.215 millones en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, y mejoró sus previsiones para 2026, apuntando así a unas ganancias récord de más de 2.100 millones de euros en el ejercicio.

Enagás ha señalado que obtuvo un beneficio neto de 126,9 millones en el primer semestre del año, lo que representa un 27,9% menos que los 176 millones de euros del mismo periodo de 2025, en el que incluía las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y la actualización del valor razonable por Gasoducto Sur Peruano (GSP).

De esta manera, los valores más alcistas de la sesión fueron Naturgy (+3,44%), Cellnex (+3,06%), Rovi (+2,74%), Enagás (+2,59%) y Repsol (+2,33%). De su lado, ACS encabezó los descensos (-0,68%), seguido de IAG (-0,66%), Solaria (-0,50%), Amadeus (-0,45%) y Logista (-0,35%).

El resto de las Bolsas europeas cerraron la jornada en positivo: el índice británico FTSE 100 subió un 1,24%, el francés Cac 40 un 0,89%, el alemán Dax un 0,58%, el italiano FTSE MIB un 0,97% y el Euro Stoxx 50 un 0,50%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con signo mixto: el Dow Jones avanzaba un 0,34% al cierre de los parqués en el Viejo Continente, el S&P 500 subía un 0,10% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, perdía un 0,05%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,638%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 46,12 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar un 0,11%, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1411 'billetes verdes'.

Además, el yen se ha situado en los 163 unidades por dólar por primera vez desde 1986: "Mientras el Ejecutivo insiste en que está preparado para intervenir en el mercado de divisas, los inversores siguen dudando de que Japón pueda adoptar medidas suficientemente contundentes para frenar la depreciación del yen", comentan los analistas de XTB.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro remontaba un 2,12% hasta situarse en los 4.162 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, descendía un 0,96% hasta los 66.052 dólares.