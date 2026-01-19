El Ibex 35 limita su caída al 0,26% y aguanta por encima de los 17.660 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la primera jornada de la semana con una caída del 0,26%, pese a que durante la sesión había registrado descensos superiores al 1%, por lo que el índice marcaba un nivel de 17.665,3 puntos al terminar la negociación.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este fin de semana que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio.

En el Viejo Continente, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) han confiado este lunes en el diálogo con Estados Unidos durante los próximos días para evitar una escalada comercial tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a determinados países europeos, aunque han advertido de que la Unión Europea mantiene sobre la mesa todas las opciones de respuesta comercial si las medidas llegan a materializarse.

En Asia, se ha conocido que la economía de China, la segunda mayor del mundo, registró una expansión del 5% en el conjunto de 2025, cumpliendo así con la meta oficial establecida por el Gobierno, que había fijado una meta de expansión anual de "en torno al 5%", según ha informado este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Por otro lado, Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española tanto para este año como para el siguiente, con un ritmo de expansión previsto del 2,3% en 2026, tres décimas más de lo anticipado el pasado mes de octubre, y del 1,9% en 2027, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico.

Entre los valores que más han subido esta jornada se han situado Bankinter (+0,88%), Mapfre (+0,75%), Repsol (+0,25%) e Inditex (+0,18%).

Del lado contrario se han situado Puig Brands (-3,53%), Grifols (-2,71%), Indra (-2,15%), Solaria (-1,94%) y Rovi (-1,52%).

La evolución también ha sido negativa en el resto de los principales mercados europeos. Londres ha caído un 0,44%; París, un 1,90%; Fráncfort, un 1,33%; y Milán, un 1,30%.

El barril de Brent se situaba en los 64,12 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,03% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 59,51 dólares, un 0,12% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,226% al cierre de la sesión, levemente por encima del 3,220% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha elevado en cuatro décimas, hasta los 38,9 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,41% al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1645 dólares por cada euro.