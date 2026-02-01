El Tesoro vuelve al mercado de deuda la próxima semana, con subastas de letras, bonos y obligaciones

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español regresará esta próxima semana a los mercados de deuda, con dos subastas de letras y de bonos y obligaciones del Estado con las que inaugurará las emisiones de febrero, según el calendario del organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En concreto, el martes, 3 de febrero, el Tesoro prevé celebrar una subasta de letras a seis y doce meses, mientras que el jueves, 5 de febrero, se emitirán bonos y obligaciones del Estado.

En la última subasta de letras a seis y doce meses, el organismo público adjudicó 6.077,2 millones de euros y lo hizo elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias.

En concreto, por las letras a seis meses, el interés marginal se elevó al 2,002%, mientras que por la referencia a doce meses la rentabilidad se incrementó al 2,048%.

Por su parte, el Tesoro prevé colocar en los mercados el jueves cuatro referencias distintas de deuda a medio y largo plazo. En concreto, se adjudicarán bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 7 años y 10 meses, con cupón del 0,70% y obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses, con cupón del 3,20%.

Los tipos de interés de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,348% para los bonos del Estado a 3 años; en el 2,943% para las obligaciones del Estado a 7 años; en el 1,280% para las obligaciones del Estado indexadas a 7 años y 10 meses y en el 3,204% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro ya lleva emitidos 29.787 millones de euros a medio y largo plazo, el 16,8% de su programa de financiación a medio y largo plazo para 2026. La vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 7,83 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en 2,318%.

En total el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según los datos ofrecidos el mes pasado por el Ministerio, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.