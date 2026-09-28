El Ibex 35 lucha por retomar los 19.700 puntos (-0,16%) en la media sesión presionado por el crudo

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MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex cotizaba en la media sesión de este lunes con un recorte del 0,16%, hasta situarse en los 19.668 puntos, tras comenzar la semana por encima de la cota psicológica de los 19.700 puntos.

Los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, haya asegurado este domingo que Teherán continúa dispuesto a negociar con Estados Unidos (EEUU), pese al rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a su propuesta de alto el fuego de siete días.

No obstante, Araqchi también advirtió de que su país también está preparado para afrontar una eventual reanudación de las operaciones militares.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, Araqchi ha defendido que la iniciativa iraní permitiría recuperar progresivamente la normalidad en el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Según ha explicado, Teherán plantea que Washington adopte previamente una serie de medidas que considera necesarias para avanzar hacia un acuerdo.

"Estamos listos para abrir el estrecho si ciertas cosas son hechas por los EEUU", ha declarado el jefe de la diplomacia iraní, quien ha insistido en que las condiciones planteadas no constituyen nuevas exigencias, sino que --según su versión-- derivan de compromisos ya abordados anteriormente entre ambos países.

En este contexto, el Brent, de referencia en Europa, subía un 3,41% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 107,88 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 3,35%, hasta los 95,51 dólares por barril.

"La combinación de una macro sólida y unas presiones inflacionistas más persistentes refuerza el sesgo restrictivo de los bancos centrales", señalan los analistas de Bankinter.

En el terreno macro, EEUU y China han acordado este domingo poner en marcha un marco de diálogo comercial orientado a estudiar restricciones arancelarias recíprocas sobre determinadas mercancías por un valor aproximado de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) por cada parte.

En el ámbito empresarial, Telefónica Alemania, que opera bajo la marca O2 en el país, ha señalado que prevé un "punto de inflexión" en su negocio para 2027, año en el que estabilizará sus cuentas e iniciará una nueva etapa apoyada en la construcción de su arquitectura corporativa del futuro.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Acciona Energía (+2,28%), Repsol (+1,20%), Acciona (+1,12%) y Logista (+1,08%). De su lado, ArcelorMittal encabezaba los descensos (-2,52%), seguido de Indra (-2,17%), CaixaBank (-2,08%) y Unicaja (-1,71%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba con dudas: el índice británico FTSE 100 repuntaba un 0,18%, el francés Cac 40 un 0,05%, el alemán Dax descendía un 0,09%, el italiano FTSE MIB un 0,05% y el Euro Stoxx 50 perdía un 0,14%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba hasta el 4,122%, desde el 4,102% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial frente a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- se situaba en 48,15 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,12% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1377 'billetes verdes'.