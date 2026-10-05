El Ibex 35 mantiene el avance del 0,5% en la media sesión, tras la convocatoria electoral

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una subida del 0,51% en la media sesión de este lunes, situándose en los 19.182,3 puntos, coincidiendo con la convocatoria de elecciones generales en España para el mes de noviembre.

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora o no a las urnas.

En el ámbito 'macro', se ha conocido que la actividad de las empresas españolas se ha acelerado durante el pasado mes de septiembre hasta su nivel más alto desde diciembre de 2024, según refleja el índice PMI compuesto, que ha subido a 56,8 puntos desde los 55,8 del mes anterior, según los datos publicados este lunes por S&P Global Market Intelligence.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Merlin (+2,72%), Telefónica (+2,50%), Banco Santander (+2,49%), Repsol (+1,72%), Mapfre (+1,52%) y Banco Sabadell (+1,29%).

Del lado contrario se situaban Solaria (-3,02%), Acciona (-2,62%), Acciona Energía (-1,91%), Enagás (-1,86%), ArcelorMittal (-1,67%) y ACS (-1,26%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos era negativa hacia las 12.00 horas salvo Londres, que subía un 0,18%. Fráncfort caía un 0,09%; París, un 1,05%; y Milán, un 0,12%.

El barril de Brent alcanzaba los 102,36 dólares, un 0,13% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía un 0,72%, hasta los 90,45 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,121%, desde el 4,086% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo repuntaba levemente hasta los 65,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaban un 0,44% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1255 dólares por cada euro.