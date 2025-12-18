El Ibex 35 se mantiene plano en la apertura, sobre los 16.900 puntos, a la espera del BCE

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en tablas en la apertura de la sesión bursátil de este jueves, hasta situarse en los 16.938,5 puntos hacia las 09.00 horas, con la vista puesta en la decisión del Banco Central Europeo (BCE), en la que no se prevé un nuevo recorte de los tipos de interés.

También en el plano internacional, el Gobierno de Israel ha anunciado un acuerdo por el que suministrará gas a Egipto con la participación de la empresa estadounidense Chevron en el que sería "el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel", según su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha cifrado el valor del mismo en 112.000 millones de shékels (29.500 millones de euros).

En el terreno empresarial español, Aena, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, ha alcanzado un acuerdo con InfraBridge para adquirir el 51% del capital de la nueva sociedad holding propietaria y gestora del 100% del aeropuerto de Leeds Bradford y del 49% del aeropuerto de Newcastle, ambos ubicados en Reino Unido, por un importe de 270 millones de libras (unos 309 millones de euros).

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Logista (+0,62%), Repsol (+0,61%), Cellnex (+0,61%) e Iberdrola (+0,56%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Ferrovial (-1,06%) e IAG (-0,67%).

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada con signo mixto. En concreto, Fráncfort cedía un 0,08%, mientras que Milán, Londres y París subían un 0,08%, un 0,07% y un 0,02%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,8%, hasta situarse en los 60,13 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ascenso del 0,9% que lo llevaba a alcanzar los 56,30 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1734 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,276%.