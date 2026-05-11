El Ibex 35 se mantiene plano en la media sesión con el petróleo en 104 dólares el barril

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes prácticamente plano. En concreto el selectivo nacional se dejaba a las 12.00 horas un 0,08%, hasta los 17.874,7 puntos, ante la persistente incertidumbre sobre la situación del conflicto en Irán, que ya impulsa el precio del petróleo a los 104 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este domingo que la última propuesta recibida por parte de Irán para poner fin a la guerra es "totalmente inaceptable". "Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada. Es totalmente inaceptable", ha escrito en su plataforma Truth Social.

Aunque la contraoferta iraní no se ha dado a conocer públicamente, fuentes próximas explicaron al 'Wall Street Journal' que Teherán ofrecía transferir parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a un tercer país, pero ha rechazado la idea de desmantelar sus instalaciones nucleares, como exigía Estados Unidos.

La primera respuesta de Irán al rechazo de Trump ha llegado igualmente desde fuentes oficiales bajo condición de anonimato a la agencia semioficial Tasnim, estrechamente vinculada a la Guardia Revolucionaria, que ha restado importancia a la negativa del "autodenominado" presidente estadounidense.

Una segunda declaración anónima, publicada por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, ha insistido en dos aspectos. El primero, que aceptar las propuestas de Trump habría representado una "rendición ante los excesos" del presidente de EEUU y, segundo, que Teherán insiste en ver satisfechas otras dos exigencias: "la necesidad de que Estados Unidos pague reparaciones de guerra y la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz", han explicado.

Además, al menos tres personas han muerto este lunes a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Por otro lado, las autoridades chinas han comunicado este domingo que el inquilino de la Casa Blanca realizará una visita al país asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su par en Pekín, Xi Jinping.

En este contexto, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se elevaba en la media sesión de la Bolsa de Madrid un 2,66%, hasta situarse en los 103,97 dólares, mientras que el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ascendía un 2,48%, hasta los 97,81 'billetes verdes'.

De su lado, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, subía un 1,66%, hasta los 44,88 euros por megavatio hora.

LAS BOLSAS EUROPEAS COTIZAN CON SIGNO MIXTO

En el plano empresarial, IAG ha anunciado este lunes el lanzamiento de una invitación de recompra sobre sus bonos convertibles sénior no garantizados por un importe máximo de 825 millones de euros y con vencimiento en 2028 al 1,125%.

Por su parte, BBVA ha inciado el tercer y último tramo de su programa de recompra de acciones, ejecutando el 5,43% del total de 1.460 millones de euros que tiene previsto destinar, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con todo, dentro del Ibex 35, IAG lideraba las alzas en la media sesión al revalorizarse un 5,63%, después de que Barclays haya elevado su precio objetivo y de que JP Morgan haya mantenido su recomendación de 'sobreponderar'.

La siguen Acciona Energía (+3,54%), Puig (+1,72%), Mapfre (+1,59%) y Acciona (+1,33%). En el otro extremo, Indra se dejaba un 1,82%; Inditex, un 1,75%; Grifols, un 1,32%; ACS, un 1,17%; y AENA, un 1,1%.

Las principales Bolsas del 'Viejo Continente' cotizaban en la media sesión con signo mixto: mientras el CAC francés y el DAX alemán corregían un 0,78% y un 0,04%, respectivamente, el FTSE británico (+0,25%) y el MIB italiano (+0,46%) mejoraban sus posiciones.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se elevaba hasta el 3,454%, frente al 3,417 del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se mantenía en los 42,27 puntos básicos.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar (-0,18%) y se intercambiaba a 1,1766 'billetes verdes'.