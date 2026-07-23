El Ibex 35 pierde los 19.300 puntos tras una caída del 1,55% y después de la reunión del BCE

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con una caída del 1,55%, hasta situarse en los 19.267 puntos, en una jornada marcada por la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), en la que el organismo ha optado por mantener los tipos de interés en el 2,25%, y por el recrudecimiento de la situación geopolítica.

"Es probable que los responsables de la política monetaria necesiten ver que los precios de la energía bajen rápidamente y que haya pocos síntomas de que el impacto se extienda al resto de la economía, unas condiciones que parecen cada vez más difíciles de cumplir ahora que las presiones energéticas e inflacionistas vuelven a ser el centro de atención", expresó el estratega de inversiones globales de JP Morgan Private Bank, Madison Faller.

Esta madrugada, los hutíes han anunciado un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que han acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo "asedio" por parte de Riad.

Sobre este contexto geopolítico, los analistas de Renta 4 señalan que "con la reunión de la Fed prevista para la próxima semana, los mercados asignan aproximadamente un 30% de probabilidad a una subida de los tipos de interés y un 70% de probabilidad a que los responsables de política monetaria los mantengan sin cambios".

Así, el barril de Brent, de referencia en Europa, volvía a superar los 100 dólares por primera vez en dos meses tras encarecerse un 7,19% ante las renovadas tensiones geopolíticas, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 92,29 dólares, un 6,29% más.

En el segmento empresarial español, han presentado sus resultados Repsol, Bankinter, Rovi, Indra y Colonial. Fuera del Ibex 35 también ha informado de sus cuentas Atresmedia y Vidrala.

Los valores más alcistas de la jornada han sido Indra (+7,08%), Cellnex (+4,29%), Repsol (+3,65%), Rovi (+3,38%) y Solaria (+1,98%). En el otro extremo, IAG encabezó los descensos (-3,88%), seguido de Banco Santander (-3,86%), Grifols (-3,49%), BBVA (-2,83%) y Acciona (-2,45%).

El resto de las principales Bolsas europeas también han cerrado la sesión en 'rojo': el índice británico FTSE 100 retrocedió un 0,73%, el francés Cac 40 un 1,64%, el alemán Dax un 1,55%, el italiano FTSE MIB un 2,80% y el Euro Stoxx 50 un 1,69%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con fuertes descensos en línea con el resto del mundo: el Dow Jones se dejaba un 1,06%, el S&P 500 un 1,45% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, perdía un 2,56% motivado por la caída de Tesla por encima del 13%.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,689%, frente al 3,632% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana alcanzaba los 46,29 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,37% frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio de 1,1369 dólares por cada euro.

En cuanto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 2,39%, hasta situarse en los 4.052 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, perdía un 1,70% hasta los 64.913 dólares.