El Corte Inglés presenta en septiembre la actualización de su plan estratégico con más inversiones

La presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, en la junta de accionistas de la compañía- EL CORTE INGLÉS

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Corte Inglés presentará el próximo mes de septiembre la actualización del 'Plan Estratégico', que contempla un proyecto inversor "más ambicioso" centrado en el crecimiento del negocio, la mejora de la logística y el aprovechamiento de nuevas capacidades tecnológicas.

Así, lo ha avanzado este viernes la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, en la que ha sido su primera junta de accionistas al frente de la compañía, donde ha ofrecido los pilares sobre los que se asienta el nuevo plan, que se basa en aspectos estratégicos como el servicio al cliente, la tienda física como valor diferencial y la excelencia en el producto.

La presidenta ha reivindicado ante los accionisas la tienda física como "valor diferencial" y como un "activo esencial para conectar" con los clientes. "La tienda física es, hoy más que nunca, un entorno de experiencias donde se genera la interacción humana, donde tenemos la oportunidad de construir marca, más allá de una pura transacción económica", ha indicado.

"El cliente es nuestra razón de ser y nuestra obligación es que cada cliente se sienta único, escuchado y muy cuidado", ha señalado en su discurso.

La presidenta ha puesto en valor el 'online', que "gana peso día a día" en la compañía. "Nuestra web y nuestra 'app' se han convertido en la puerta de entrada de muchos clientes. Debemos seguir impulsándolas, mejorando la experiencia digital y la personalización, porque son uno de nuestros grandes motores de crecimiento y de captación de nuevos clientes", ha explicado.

Por otro lado, Cristina Álvarez se ha referido a las actuaciones e inversiones en el área logística con el objetivo de "crecer y dar un mejor servicio" a las tiendas de la compañía y a sus clientes.

Además, la presidenta ha destacado que la Inteligencia Artificial (IA), que sin sustituir nunca "la esencia" de la empresa, debe "ayudar a personalizar la experiencia de compra, optimizar la disponibilidad de productos, agilizar la atención y sobre todo interpretar mejor las necesidades de los clientes".

"El Corte Inglés es la casa de las marcas. Ofrecemos a nuestros clientes productos exclusivos, curados, novedosos, y adaptados a la realidad de cada una de nuestras diferentes tiendas y canales", ha recalcado.

Respecto a Viajes El Corte Inglés, Álvarez ha subrayado que es un servicio "que lleva nuestro sello, que genera confianza, y que refuerza el vínculo con los clientes". "Es nuestra obligación seguir apostando con fuerza por este negocio", ha avanzado.

Asimismo, ha asegurado que la compañía cuenta "con el mejor equipo, con una estrategia sólida, y con una marca que ocupa un lugar único en el corazón de millones de personas". "El futuro no se improvisa. Se construye cada día con trabajo, con humildad, con capacidad de escuchar, y con voluntad permanente de mejorar", ha indicado.

De esta forma, los accionistas del gigante de la distribución española han ratificado el nombramiento de Javier Catena como consejero delegado del grupo de distribución y que será el responsable de la implementación de la 'hoja de ruta' del grupo y han aprobado por unanimidad todas las propuestas del Consejo de Administración, entre las que figuraban el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y de sostenibilidad, y la aplicación del resultado.

INCREMENTOS DE DOBLE DÍGITO EN 2025 Y LA MENOR DEUDA EN DOS DÉCADAS

En su discurso, Cristina Álvarez ha destacado que el ejercicio 2025 fue un año muy positivo para el grupo con incrementos en ventas y resultados. "El comercio entra en una fase marcada por cambios estructurales, incertidumbres, aceleración tecnológica y evolución de las expectativas del consumidor. En este contexto, la compañía ha demostrado una gran capacidad de adaptación y de fortaleza. Estos resultados son la expresión financiera de la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros", ha señalado.

El Corte Inglés cerró su ejercicio 2025-2026 con un incremento del beneficio neto de 22,8%, hasta alcanzar los 628 millones de euros, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 522 millones de euros, un 11% más.

El volumen global de ingresos consolidado se situó en 17.247 millones de euros, con una cifra de negocio que alcanzó los 14.988 millones, lo que supone un incremento del 1,1% y del 2% a superficie comparable. Así, las mejoras en la gestión se reflejan también en el resultado bruto de explotación (Ebitda) que se elevó hasta los 1.266 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% sobre el año anterior.

Por su parte, la deuda financiera neta se redujo en 148 millones de euros, hasta 1.648 millones de euros, en el marco de un crecimiento continuo del Ebitda por el crecimiento del negocio y una gestión eficiente de costes.

Esta evolución positiva sitúa el nivel de endeudamiento en 1,3 veces Ebitda, el más bajo en casi dos décadas, al mismo tiempo que se incrementa el valor de los activos en 311 millones gracias a las inversiones realizadas.