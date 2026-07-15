El Ibex 35 pierde los 19.300 puntos en la media sesión (-0,6%) con el crudo en 85 dólares el barril

Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este miércoles con tendencia bajista, lo que llevaba al selectivo madrileño a perder los 19.300 puntos.

En concreto, el índice español cedía un 0,59% a las 12.00 horas y se situaba en los 19.243,4 enteros en una jornada en la que los inversores, después de conocer el dato de inflación (IPC) en España y el de crecimiento del PIB de China, estarán pendientes de la publicación de resultados empresariales y del aumento de las tensiones en Oriente Próximo, que mantienen al crudo en los 85 dólares el barril.

El Ejército de Estados Unidos (EEUU) completó en la tarde de ayer una nueva ronda de ataques contra Irán asegurando haber alcanzado "decenas de objetivos militares" en las costas iraníes, especialmente en torno al estrecho de Ormuz.

"Hoy, a las 15.00 horas (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha informado en sus redes sociales.

En consecuencia, al menos nueve personas han muerto, según han denunciado las autoridades del país asiático, que han especificado que las víctimas son siete militares y dos civiles y han agregado que más de 200 personas han resultado heridas de diversa consideración debido a estos ataques.

Por su parte, la República Islámica acometió un nuevo bombardeo con drones contra activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, concretamente contra una base aérea de Jordania que ya había sido blanco de ataques iraníes el pasado jueves, otra base en Bahréin y una tercera en Kuwait.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se mantenía prácticamente plano en la media sesión de las bolsas europeas en los 85 dólares, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se situaba en los 80 dólares.

En el plano macroeconómico, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el IPC mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán.

Además, previo a la apertura del mercado de renta variable del 'Viejo Continente', la Oficina Nacional de Estadística de China informó de que el crecimiento del PIB del gigante asiático se desaceleró durante el segundo trimestre al 0,9% desde el 1,3% de los tres primeros meses de 2026, lo que en datos anualizados representa un ritmo de expansión del 4,3%, frente al 5% de los tres meses anteriores, el más débil desde finales de 2022.

Con todo, solo siete valores del selectivo nacional cotizaban con signo positivo en la media sesión bursátil, con ACS (+1,17%), Sacyr (+0,55%) y Banco Sabadell (+0,5%) a la cabeza. En el lado opuesto, lidera las caídas Fluidra, que perdía un 3,33% a las 12.00 horas, seguida de Acerinox (-1,76%), Cellnex (-1,64%), Telefónica (-1,52%) y Unicaja (-1,41%).

De su lado, el resto de parqués europeos se tiñe de 'rojo'. En este sentido, el Dax 30 alemán se dejaba un 0,70%; el FTSE Mib italiano, un 0,30%; el FTSE 100 británico, un 0,15%; y el CAC 40 francés, un 0,05%.

En cuanto a la renta fija, el tipo de interés del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años ascendía hasta el 3,587%, lo que ha llevado la primas de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 45,80 puntos básicos.

Por su parte, el euro se mantenía prácticamente plano en su cruce con el dólar (-0,02%) y se intercambiaba por 1,1418 'billetes verdes' en la media sesión de las bolsas europeas.