El Ibex 35 pierde los 19.400 puntos en la media sesión (-0,44%), con el petróleo a la baja

Archivo - Interior del edificio de la Bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un recorte del 0,44% en la media sesión, hasta situarse en los 19.386,70 puntos, pendiente de la evolución de la situación en Oriente Próximo, del pago de dividendos que comienza con el primer día de julio y de las declaraciones de los principales bancos centrales desde Sintra.

En cuanto al crudo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, volvía a los descensos en la media sesión al caer un 1,19%, hasta el entorno de los 72,08 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 68,65 dólares, un 1,22% menos.

Los inversores estarán pendientes del panel de los principales banqueros centrales en Sintra, que este miércoles juntará a Christine Lagarde (Banco Central Europeo), Kevin Warsh (Reserva Federal estadounidense), Andrew Bailey (Banco de Inglaterra) y Tiff Macklem (Banco de Canadá).

Esta cita será la primera aparición pública fuera de Estados Unidos desde que tomó posesión como presidente de la Reserva Federal a mediados de mayo. "La clave para los mercados estará en si Warsh sigue sonando tan 'hawkish' como en la reunión de la Fed del 17 de junio o si por el contrario la reciente caída del precio del crudo le permite girar hacia un tono más neutral", señalan los analistas de Renta 4.

En el plano empresarial, hoy pagan dividendos Redeia, Inmobiliaria del Sur (Insur) y Sacyr.

Por su parte, Iberdrola ha informado de que ha reducido su capital social en 137,1 millones de euros tras amortizar 182,8 millones de acciones propias, cumpliendo así lo acordado por la junta general de accionistas el pasado mes de mayo.

Asimismo, Reig Jofre incorporará a cotización este miércoles 664.162 nuevas acciones, en el marco de su operación de dividendo flexible ('scrip dividend').

De su lado, Audax Renovables ha defendido su oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 100% de la compañía noruega Elmera, cuyo consejo de administración ha recomendado aceptar la oferta alternativa lanzada por la finlandesa Fortum.

Por último, la junta general extraordinaria y universal de accionistas de Ibercaja Banco, en sesión celebrada este martes, ha acordado por unanimidad el nombramiento de Jesús Manuel de Miguel Lencero como miembro del consejo de administración, con el carácter de consejero externo dominical, por el plazo de cuatro años.

Bajo el paraguas 'macro', el real decreto-ley para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, que incluye la rebaja del impuesto especial a hidrocarburos o la progresiva eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, entrará en vigor este miércoles tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales ha comunicado que las gasolineras que busquen aumentar sus beneficios aprovechando las ayudas estatales y rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno se identificarán en una lista pública para que los consumidores puedan reclamar.

En este contexto, los valores más alcistas en la media sesión eran Indra (+2,34%), Solaria (+1,63%), Fluidra (+1,41%) y ArcelorMittal (+0,76%). De su lado, Amadeus encabezaba los descensos (-2%), seguido de Colonial (-1,41%), Enagás (-1,30%), ACS (-1,17%) y Endesa (-1,13%).

A excepción del principal índice alemán, el Dax, que repuntaba un 0,34%, el resto de los principales parqués europeos registraban descensos en la media sesión: el británico FTSE 100 cedía un 0,23%, el francés Cac 40 un 0,43%, el italiano FTSE MIB un 0,07% y el Euro Stoxx 50 un 0,12%.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,374%, frente al 3,341% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 49,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,32% en la media sesión frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1386 dólares.