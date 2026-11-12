El Ibex 35 pierde los 20.000 puntos ante la polémica de Nvidia y el carrusel de resultados

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 0,31%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 20.000 enteros. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en los 19.965,5 puntos en una jornada marcada por la presentación de resultados empresariales en España y por el cese del hasta ahora consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, además de por el conflicto en Oriente Próximo que mantiene los precios del petróleo en los 94 dólares el barril.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves que otros dos petroleros se han incendiado en las últimas horas a causa de "un accidente" cuando intentaban transitar por "una ruta no autorizada" en el estrecho de Ormuz, antes de apuntar a "una explosión de gran magnitud", sin que por ahora haya más detalles.

Al mismo tiempo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha denunciado una "campaña coordinada de desinformación" por parte de Estados Unidos acerca de terrorismo iraní con el que "Washington pretende presentarse como la víctima" pese a su "historial de agresión".

En paralelo, al menos seis personas han muerto y otras 20 han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el Complejo Médico Naser, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, un ataque que tiene lugar pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025.

En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- subía al cierre de las Bolsas europeas un 1%, hasta los 93,74 dólares, mientras que el barril West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- aumentaba un 0,34%, hasta los 86,9 'billetes verdes'.

NVIDIA LLEGÓ A CAER HASTA UN 13%

En el ámbito empresarial, la sesión ha estado impactada por la dimisión de Jensen Huang como consejero delegado del gigante de los chips Nvidia tras los escándalos relacionados con varias infidelidades, que incluían una relación con una presunta espía china y que han provocado un desplome de las acciones en los últimos días. Ahora, Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asume el mando de manera temporal hasta que se complete el proceso de sucesión

Por el momento, el cese de Huang no ha conseguido revertir el rumbo de los títulos de la compañía, que llegan a caer alrededor de un 9%, aunque en las operaciones previas a la apertura del mercado llegaban a marcar un descenso del 13%.

En este sentido, los analistas de Renta 4 han argumentado que el desplome de las acciones de la tecnológica recogen las dudas del mercado "sobre la capacidad de la compañía de mantener el ritmo de crecimiento visto hasta ahora bajo la dirección de otra persona".

INDRA Y SANTANDER LASTRAN AL IBEX 35

Al mismo tiempo, en el terreno nacional, y antes de la apertura del mercado, Telefónica ha señalado que registró un beneficio neto de 464 millones en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 1.080 millones de euros anotadas en el mismo periodo de 2025. En España, la 'teleco' cerró este periodo con unos ingresos de 9.828 millones, lo que supone un incremento del 2,5% interanual y su mayor crecimiento para este periodo en más de 15 años.

De su lado, El Corte Inglés se anotó 249 millones de euros de ganancias en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (del 1 de marzo al 31 agosto), lo que supone un aumento del 11,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, al tiempo que alcanzó un volumen global de ingresos de 8.404 millones de euros, un 2,3% más.

Por su parte, Santander ha informado de que ha decidido mejorar un 5% las condiciones anunciadas el pasado 30 de julio para la oferta voluntaria que tiene previsto lanzar para adquirir todas las acciones ordinarias, acciones preferentes, units (unidades) y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil emitidas y en circulación que aún no posee.

Ante esta coyuntura, los valores más alcistas del selectivo nacional han sido Naturgy (+2,47%), Grifols (+1,57%), Enagas (+1,4%), Redeia (+1,21%), Ferrovial (+1,21%). Por el contrario, las mayores caídas han correspondido a Indra (-2,48%), Santander (-1,88%), Solaria (-1,48%), IAG (-1,39%) y Caixabank (-1,2%).

El resto de los principales parqués europeos ha concluido en verde, a excepción del Mib italiano, que se ha dejado un 0,27%. Así, el FTSE 100 británico ha repuntado un 0,25%; el CAC 40 francés, un 0,34%; y el DAX 30 alemán, un 0,41%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ascendía hasta el 3,904%. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se situaba en los 56,69 puntos básicos.

En el mercado de divisas el euro se depreciaba un 0,3% frente al 'billete verde', hasta intercambiarse por 1,1056 dólares. Ante la apreciación de la moneda estadounidense, el principal activo refugio en condiciones de inestabilidad --el oro-- se dejaba un 2,7% al cierre del Ibex 35, hasta cotizar en la cota de los 3.850 dólares.