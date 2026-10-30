El Ibex 35 pierde casi un 4% en octubre, su peor cierre mensual desde marzo, hasta los 18.600 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado octubre con un recorte mensual del 3,90%, hasta situarse en los 18.652,90 puntos, su peor cierre mensual desde marzo, en un contexto marcado por las caídas de las tecnológicas, los repuntes de los rendimientos de la deuda soberana y las últimas reuniones sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y su homólogo estadounidense, la Reserva Federal.

El principal índice bursátil español, que encadena dos meses en negativo, ha cerrado la semana con un descenso del 1,77% después de ceder un 1,09% en la sesión de este viernes.

El retroceso del Ibex 35 se explica por el elevado peso del sector financiero, puesto que los inversores han castigado principalmente a las entidades bancarias mientras compraban compañías eléctricas, gasistas y de salud en octubre.

"Los tipos altos tampoco son una ventaja ilimitada para la banca. Permiten cobrar más por los préstamos, pero también pueden encarecer la financiación, debilitar la demanda de crédito y aumentar los impagos. La cuestión es cuánto del crecimiento de ingresos termina convirtiéndose en beneficio sostenible", sostienen los analistas de XTB.

Además, el equipo de análisis de XTB avanza un fin de año "difícil para todos" en el principal índice bursátil español: "El mercado ha premiado años de bonanza para los bancos y ahora se ha vuelto más exigente. Los problemas políticos, el rendimiento de los bonos y las subidas del Banco Central Europeo tampoco ayudan a encontrar un catalizador que nos ayude a reflejar mayor optimismo en el resto de 2026", apunta.

Respecto a la sesión de este viernes, los inversores han seguido tomándole el pulso a las empresas a medida que estas iban publicando sus resultados trimestrales. El turno de la banca lo han cerrado este viernes CaixaBank y Unicaja.

CaixaBank ha señalado que cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.962 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que Unicaja cerró los primeros nueve meses con un beneficio neto atribuido de 543 millones, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De su lado, Acerinox ha avanzado que obtuvo un beneficio neto de 162 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone multiplicar por 23 las ganancias de siete millones registradas en el mismo periodo del año anterior.

Tubacex ha cerrado los tres primeros trimestres del año con unas ventas de 475,6 millones de euros, un 9,6% menos que en el mismo periodo de 2025, y unas pérdidas de 5,5 millones en su beneficio neto atribuible, frente a los 16,7 millones de beneficio del pasado año.

Por otro lado, Neinor Homes ha comunicado que ha acordado, a través de su filial íntegramente participada Neinor DMP BidCo, el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Aedas Homes a un precio de 24 euros en efectivo por acción con el objetivo de excluir a la promotora inmobiliaria de su cotización en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

En el ámbito 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior.

Asimismo, el organismo ha publicado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%.

En el ámbito internacional, el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido este viernes mantener estable el tipo de interés de referencia en el 1,25%, tras considerar que la inflación subyacente se alinea con su meta de estabilidad del 2%.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión han sido Repsol (+4,49%), Grifols (+2,81%), Puig (+1,90%), Rovi (+1,62%) y Telefónica (+1,44%). De su lado, Acerinox encabezó los descensos (-5,47%), seguido de Solaria (-5,10%), Banco Santander (-3,75%), BBVA (-3,70%) e Indra (-2,32%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la semana en 'rojo': el francés Cac 40 cedió un 0,01%, el alemán Dax un 0,85%, el italiano FTSE MIB un 1% y el Euro Stoxx 50 un 1,22%. Solo el británico FTSE 100 terminó la jornada en positivo con una subida del 0,07%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street reaccionaba a la baja por las tecnológicas: el Dow Jones se dejaba un 0,72% al cierre de las Bolsas europeas, el S&P 500 un 1,61% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, cedía un 2,66% arrastrado por Intel, que se hundía un 30%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en los 117,60 dólares, un 2,37% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 104,32 dólares, un 2,27% más.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía al 3,936%, desde el 3,972% anterior. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 62,97 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% frente al dólar, de forma que registraba un tipo de cambio en el mercado de 1,1163 dólares por cada euro.

En cuanto a los activos denominados "refugio" en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro perdía un 3,10%, hasta situarse en los 3.906 dólares, mientras la principal criptomoneda, el bitcoin, cedía un 4,68% hasta los 77.446 dólares, como consecuencia del "ciberatraco" sufrido por Binance, con un impacto total estimado en 6.300 millones de dólares (5.650 millones de euros).