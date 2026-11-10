El Ibex 35 pierde fuelle al cierre y no logra aguantar los 20.000 puntos

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una subida del 0,98%, situándose en los 19.936,4 puntos, por lo que no ha logrado aguantar la cota de los 20.000 enteros que había perdido a principios de septiembre.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha augurado este lunes una "época oscura" para Estados Unidos si sus autoridades siguen dando prioridad a Israel, a quien acusa de querer llevar al país norteamericano a otra guerra en Oriente Próximo.

"A menos que Washington abandone la mentalidad de 'Israel primero', Estados Unidos y sus aliados se dirigen directamente hacia una época oscura", ha asegurado en un breve mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado que hay "avances" para lograr el final de la guerra lanzada contra Irán, pero ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz.

"La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", ha vaticinado en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

"Las tensiones siguen siendo elevadas, los buques petroleros siguen siendo blanco de ataques en el estrecho de Ormuz, y las fuerzas estadounidenses habrían lanzado otro ataque contra la isla iraní de Qeshm", han advertido los analistas de Renta 4.

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, Fluidra ha informado de que pagará la segunda parte de su dividendo de 0,65 euros con cargo a los resultados de 2025 el próximo 10 de diciembre.

No obstante, fuera de Europa, la atención de los inversores sigue en el sector tecnológico. Anthropic ha fijado un rango de entre 70 y 78 dólares por acción para su salida a Bolsa. Además, Nvidia ha seguido corrigiendo en Bolsa por la investigación a su CEO, Jensen Huang, perdiendo otro 6,7% al cierre de la sesión europea.

Respecto al ámbito macro, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 1.602,2 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a tres meses a máximos de hace dos años, según los resultados publicados por el organismo.

Por otro lado, el índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos repuntó un 0,4% mensual en octubre, por debajo del 0,6% de aceleración que impactó a los precios en septiembre, según ha informado la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS, por sus siglas en inglés), que esta vez no ha publicado el dato anual debido al cierre de Gobierno que estuvo activo durante todo el mes de octubre de 2025 y no acabó hasta el 10 de noviembre.

Entre los principales valores alcistas este martes se han situado Acerinox (+3,33%), CaixaBank (+3,30%), ArcelorMittal (+2,92%), Unicaja (+2,42%), Banco Sabadell (+2,06%) y ACS (+2,04%).

Del lado contrario, se han situado Repsol (-2,28%), Solaria (-2,20%), Acciona (-2,16%), Acciona Energía (-1,78%) y Cellnex (-1,08%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha caído un 0,29%; París ha subido un 0,55%; Fráncfort ha repuntado un 0,31%; y Milán ha avanzado un 0,69%.

El barril de Brent se situaba en 92,10 dólares al cierre de la sesión, un 0,56% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 86,71 dólares, un 0,15% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha repuntado al 3,893%, desde el 3,821% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo ha escalado levemente hasta los 57,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,64% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cotizar con un tipo de cambio de 1,1223 dólares por cada euro.