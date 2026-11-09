Sordo (CCOO) pedirá responsabilidades "de todo tipo" si se prueba que Moncloa filtró los audios

1132265.1.260.149.20261109135716 Archivo - El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido este lunes de que exigirá "responsabilidades de todo tipo", empezando por las de carácter político, si se llega a demostrar que la Secretaría de Estado de Comunicación -órgano dependiente de la Presidencia del Gobierno- estuvo detrás de la filtración de los audios del reciente accidente ferroviario de Urda (Toledo), que costó la vida de 69 personas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sordo ha censurado la difusión de estas grabaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas de los trenes siniestrados en las primeras horas del accidente, cuando el Gobierno ya había apuntado a un error humano como causa del mismo.

Así, el dirigente ha considerado "perfectamente comprensible" la "indignación" de los trabajadores del sector ferroviario por el hecho de que apenas 24 horas después del siniestro y mientras se analizaban las causas técnicas del accidente, se hicieran públicas en los medios de comunicación conversaciones privadas y protegidas.

"Encontrarte en los medios de comunicación fuera de contexto la voz de un compañero en unas conversaciones que la gente que trabaja en el ferroviario sabe que son conversaciones encriptadas y que, por tanto, habían tenido que desencriptar, genera una indignación que yo comparto plenamente", ha denunciado el dirigente sindical.

A su juicio, la maniobra pretendía desviar la atención hacia un único factor: "Pone el foco en una de las dimensiones del asunto, que puede haber sido un fallo humano, pero descontextualizándolo de todo lo demás cuando se estaban analizando los posibles errores técnicos que son causa necesaria del posible posterior error humano".

Preguntado expresamente sobre qué medidas adoptará el sindicato en caso de confirmarse que la filtración partió directamente del Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, Sordo ha sido tajante: "Se pedirían las responsabilidades de todo tipo. Responsabilidades, en primer lugar, políticas".

NO IGNORAR LOS FALLOS DE BASE

El líder de CCOO ha comparado este señalamiento con las dinámicas que habitualmente observa el sindicato en la siniestralidad laboral, donde con frecuencia se intenta responsabilizar al eslabón más débil de la cadena productiva, el trabajador, de su propio accidente de trabajo.

"Esto es una lógica de la que nosotros sabemos mucho por los accidentes laborales, cuando se pone el foco en qué hizo el trabajador justo en el último momento que provocó el accidente", ha lamentado.

Según ha argumentado, con este proceder se ignoran los fallos de base: "Previamente seguramente hay errores estructurales, de que no se han tomado las medidas de prevención oportunas, o de que ese trabajador no ha agarrado una línea de vida, o que no hay un sistema de parada de una máquina cuando ocurre no sé qué circunstancia. Sabemos lo injusto que es focalizar en la persona el último elemento de error que se pretende que sea el que explica toda la catástrofe".

RECHAZA UN "CIRCO ROMANO" TRAS LA DIMISIÓN DE PUENTE

Por otra parte, respecto a las dimisiones ya producidas del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, Sordo ha valorado que Puente haya asumido su "responsabilidad política ante una secuencia de dos accidentes muy graves y una percepción del empeoramiento del estado ferroviario, sobre todo de la alta velocidad, pero también del Cercanías".

No obstante, ha rechazado que la solución a los problemas que atraviesa el sistema ferroviario pase por continuar cobrándose ceses en el organigrama público: "Este país tiene que acostumbrarse a abordar estructuralmente los problemas que puedan tener los servicios públicos, en este caso las infraestructuras, más que a que esto parezca un circo romano donde se trata de que cada semana le bajemos el pulgar a alguien".

Para el dirigente sindical, la prioridad absoluta pasa ahora por "identificar exactamente todas las causas que han provocado este accidente, evaluar si los sistemas de seguridad y de control son los adecuados y funcionan adecuadamente para dar una certidumbre a la población española".

En este sentido, Sordo ha reclamado una revisión a fondo del modelo ferroviario vigente desde la segregación de Renfe y Adif, teniendo en cuenta la entrada de nuevos operadores privados.

"Hay que ver si hay algún elemento de cierta descoordinación en un país donde el tráfico por las vías de alta velocidad se ha multiplicado en los últimos años en términos de trenes, frecuencias, pasajeros y trayectos", ha apuntado, exigiendo mejorar los sistemas de seguridad e incrementar la inversión en mantenimiento tras acometer una "casi auditoría de cómo están las cosas", tal y como vienen reclamando los sindicatos del sector.