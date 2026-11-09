Sindicatos de inquilinas piden reformar la Constitución para garantizar el derecho a la vivienda

Rueda de prensa de presentación de 'Casas para vivir. Una reforma integral para cambiar el modelo de vivienda'. - CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE INQUILINAS

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha presentado este lunes 'Casas para vivir', un programa de reforma integral del modelo de vivienda que plantea, entre otras medidas, modificar el marco constitucional para que el derecho a la vivienda prevalezca sobre la libertad de empresa en caso de conflicto de intereses.

La organización ha dado a conocer sus propuestas a dos días de la huelga general del 11 de noviembre, convocada bajo el lema 'Huelga general por la vivienda y el coste de la vida', y ha llamado a secundarla "masivamente". El documento, según defiende el Sindicato de inquilinas, pretende cambiar de raíz el modelo de vivienda para ponerlo al servicio de las necesidades sociales y no de la rentabilidad privada.

Entre las medidas planteadas figura que las viviendas vacías, a partir de la tercera propiedad y con independencia de quién sea su propietario, pasen temporalmente al parque público de alquiler social mediante una cesión obligatoria de uso. También propone prohibir los pisos turísticos en los municipios donde se haya disparado el alquiler y crear impuestos para evitar el acaparamiento de vivienda.

Para alcanzar un parque público de un millón de viviendas en alquiler, la confederación plantea recaudar unos 20.000 millones de euros anuales mediante una reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, el blindaje del impuesto a las grandes fortunas y la integración de las rentas del capital en la base general del IRPF. Los alquileres de estas viviendas no superarían el 20% de los ingresos familiares.

En cuanto a la regulación de los alquileres, reclama contratos prorrogables automáticamente por periodos de entre cinco y siete años y un índice de precios máximos vinculado a los ingresos de la población, de forma que la renta no supere el 25% de la renta mediana de cada barrio.

El programa incluye además un estatuto de las personas inquilinas que reconozca el derecho a sindicarse, a negociar colectivamente con la propiedad y a la huelga de alquileres sin riesgo de desahucio. La CSI también propone impedir los desahucios sin una alternativa habitacional digna, derogar la Ley Mordaza e ilegalizar las empresas de desocupación.

El portavoz de la confederación, Aldo Reverte, ha defendido que el programa constituye un compromiso "gobierne quien gobierne" y ha asegurado que buscan "cambiar el modelo de vivienda de este país desde abajo, para que la vivienda sea un derecho y no un bien con el que se especula". "El 11 de noviembre lo decimos parando", ha añadido.