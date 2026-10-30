El Ibex 35 recorta sus pérdidas a la mitad en la media sesión, pero sigue debajo de los 18.800 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una caída del 0,35% en la media sesión de este viernes, recuperando parte del terreno perdido en la apertura, cuando caía un 0,70%, situándose así hacia las 12.00 horas en los 18.789,6 puntos.

Los inversores siguen tomándole el pulso a las empresas a medida que estas van publicando sus resultados trimestrales. El turno de la banca lo han cerrado este viernes CaixaBank y Unicaja.

CaixaBank ha señalado que cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.962 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que Unicaja cerró los primeros nueve meses con un beneficio neto atribuido de 543 millones, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De su lado, Acerinox ha avanzado que obtuvo un beneficio neto de 162 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone multiplicar por 23 las ganancias de siete millones registradas en el mismo periodo del año anterior.

Tubacex ha cerrado los tres primeros trimestres del año con unas ventas de 475,6 millones de euros, un 9,6% menos que en el mismo periodo de 2025, y unas pérdidas de 5,5 millones en su beneficio neto atribuible, frente a los 16,7 millones de beneficio del pasado año.

Por otro lado, Neinor Homes ha comunicado que ha acordado, a través de su filial íntegramente participada Neinor DMP BidCo, el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Aedas Homes a un precio de 24 euros en efectivo por acción con el objetivo de excluir a la promotora inmobiliaria de su cotización en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

En el ámbito 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior.

Asimismo, el organismo ha publicado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%.

En el ámbito internacional, el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido este viernes mantener estable el tipo de interés de referencia en el 1,25%, tras considerar que la inflación subyacente se alinea con su meta de estabilidad del 2%.

En este contexto, los valores del Ibex 35 que más subían en la media sesión eran Repsol (+2,14%), CaixaBank (+1,57%), Grifols (+1,45%), Rovi (+1,30%), Cellnex (+1,17%) y Puig (+1,16%).

Del lado contrario, se situaban Acerinox (-3,06%), Solaria (-2,89%), ArcerlorMittal (-1,79%), BBVA (-1,74%), Ferrovial (-1,71%) y Banco Santander (-1,54%).

El resto de mercados europeos evolucionaba de forma mixta en la media sesión. Londres subía un 0,37% y París, un 0,24%; mientras que París caía un 0,43%; y Milán, un 0,61%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba en los 117,75 dólares, un 2,50% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 104,18 dólares, un 2,13% más.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía al 3,943%, desde el 3,972% anterior. De esta forma, la prima de riesgo se mantenía casi sin cambios en 61,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,13% frente al dólar, de forma que registraba un tipo de cambio en el mercado de 1,1194 dólares por cada euro.