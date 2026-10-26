El Ibex 35 recupera los 19.000 puntos con la mirada puesta en los bancos centrales y los resultados

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una subida del 0,23%, por lo que ha alcanzado los 19.033,3 puntos, en una jornada marcada por las expectativas de los inversores de cara al resto de la semana, con reuniones de bancos centrales y publicación de resultados empresariales a la vista.

Esta semana se reunirá el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), a la que seguirán en los dos días siguientes el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón.

En clave nacional, arranca con toda su fuerza la temporada de resultados. Tras haber informado el pasado jueves Bankinter de sus cuentas, el resto del sector financiero hará lo propio esta semana, con Mapfre, Línea Directa, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell o Unicaja. También informarán de sus cuentas varias firmas del sector energético (Endesa, Redeia, Repsol o Naturgy) y Ferrovial.

En todo caso, la sesión de este lunes también ha venido marcada por el resultado de los comicios en Brasil, con caídas de los valores con exposición a este país, como son Telefónica, Banco Santander y Mapfre.

"Tras la primera vuelta, celebrada a principios de octubre, los mercados habían descontado en gran medida una victoria de Bolsonaro; esto sugiere una corrección significativa en los activos brasileños y una mayor volatilidad, dado que persisten las dudas en torno a la política fiscal. La implementación de medidas legislativas dependerá de la capacidad para formar coaliciones en un Congreso fragmentado y de tendencia mayoritariamente de centroderecha", explica la analista de renta fija de Julius Baer, Eirini Tsekeridou.

En el plano geopolítico, las fuerzas hutíes han lanzado varias operaciones militares con misiles balísticos y drones contra diversos objetivos de Arabia Saudí, incluyendo el aeropuerto internacional Rey Jalid en Riad y varias estaciones de bombeo de petróleo.

En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde, en primera fase, a la operación de compra por Iberdrola del negocio de comercialización de electricidad de Contigo Energía en España, con el que la eléctrica sumará una cartera de 100.000 clientes.

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha informado de que la compraventa de viviendas subió en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024, así como de que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3%, con 33.841 préstamos, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2022.

Igualmente, el organismo ha comunicado que los precios industriales se dispararon un 18,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 5,1 puntos superior a la de agosto y la más elevada desde noviembre de 2022, debido a los altos precios de la energía.

En este contexto, los valores que más han subido este lunes han sido Grifols (+5,31%), Indra (+4,14%), IAG (+3,96%), Solaria (+3,46%), ACS (+2,97%) o Unicaja (+2,32%). Del lado contrario, se han situado Telefónica (-6,41%), Banco Santander (-3,09%), Cellnex (-2,98%), Mapfre (-1,82%) o Naturgy (-1,80%).

El resto de los mercados financieros europeos también ha evolucionado al alza este lunes, con Londres subiendo un 0,72%; París, un 0,82%; Fráncfort, un 0,91%; y Milán, un 1,29%.

El barril de Brent cotizaba en los 117,33 dólares al cierre de la sesión europea, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 103,01 dólares, un 0,24% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 4,006%, por debajo del 4,039% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha estrechado hasta los 63,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba con una depreciación del 0,16%, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1184 dólares por cada euro.