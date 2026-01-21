El Ibex 35 se recupera al cierre y acaba subiendo levemente, al filo de los 17.440 puntos

Archivo - Paneles digitales en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles situado en los 17.439,5 puntos, lo que supone un incremento del 0,06% respecto al cierre del martes, en un giro alcista en las últimas horas de negociación, ya que en la media sesión llegaba a caer más de un 0,6%.

Los inversores han estado atentos a la evolución de las tensiones geopolíticas que esta semana toman cuerpo en el Foro de Davos, donde se reúnen los principales líderes políticos y económicos del mundo, incluyendo al presidente de EEUU, Donald Trump.

El mandatario ha aprovechado su presencia en el foro, un día después del primer aniversario de su retorno a la Casa Blanca, para exhibir ante las élites económicas y sociales reunidas en Davos lo que ha calificado de "milagro económico", al tiempo que ha señalado su preocupación porque Europa "no va por buen camino".

En Francia, los expertos de Renta 4 resaltan la mayor probabilidad de aprobación de los presupuestos generales de 2026, después de que el primer ministro Sébastien Lecornu haya decidido usar los poderes constitucionales especiales para aprobarlos sin votación parlamentaria.

En Reino Unido, se ha conocido que la tasa de inflación interanual se situó el pasado mes de diciembre en el 3,4%, lo que implica una aceleración de dos décimas respecto del mes anterior y el primer repunte del coste de la vida en cinco meses.

En el ámbito comercial, este miércoles se ha conocido que el pleno del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles por una diferencia de apenas diez votos denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario, lo que en la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

Asimismo, la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha paralizado hasta que cesen las amenazas de Estados Unidos contra Groenlandia los trámites para validar el acuerdo arancelario por el que Washington se comprometió el pasado verano a limitar a un 15% el arancel sobre compras a la Unión Europea, a cambio de que los europeos no tomaran represalias recíprocas.

En este contexto, los principales valores que más han subido este miércoles han sido ArcelorMittal (+4,71%), IAG (+2,99%), Repsol (+2,77%), Puig Brands (+2,62%), Grifols (+1,69%) y Solaria (+1,55%).

Del lado contrario se han situado Indra (-2,89%), Telefónica (-1,67%), Mapfre (-1,23%), ACS (-1,07%, por el efecto 'ex dividendo'), Amadeus (-1,06%) y Logista (-0,77%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos ha sido desigual. Londres ha subido un 0,11% y París, un 0,08%. En cambio, Fráncfort se ha dejado un 0,58%; y Milán, un 0,50%.

El barril de Brent cotizaba en los 65,03 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,17% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 60,48 dólares, un 0,20% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,277%, desde el 3,255% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se ha mantenido casi sin cambios en los 39,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el tipo de cambio del euro frente al dólar se ha situado en los 1,1708 dólares, depreciándose la divisa comunitaria un 0,14% frente al dólar.