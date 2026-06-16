El Ibex 35 reedita sus máximos por tercer día consecutivo hasta los 19.163,6 puntos (+0,69%)

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con un alza del 0,69%, hasta situarse en los 19.163,6 puntos, lo que supone un nuevo máximo para el selectivo de las bolsas y mercados españoles, al calor del acuerdo de paz en Oriente Próximo.

El Gobierno de Irán ha anunciado que la guerra con Estados Unidos e Israel concluyó "oficialmente" este lunes, una vez finalizado el acuerdo con Washington, antes de insistir en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

Seguidamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán es "justo" y "bueno" insistiendo en que no implica inversiones ni pagos a Teherán y consolida que la República Islámica no desarrolle ni adquiera armas nucleares.

En este contexto, se ha conocido que la confianza de los inversores alemanes ha subido sustancialmente en junio ante la expectativa de una pronta resolución del conflicto con Irán, según refleja el indicador elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW), que ha alcanzado los 10,5 puntos desde los -10,2 del mes anterior, lo que supone la mejor lectura desde el pasado mes de febrero.

Por otra parte, los inversores están pendientes de la primera reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos con Kevin Warsh al mando, que tendrá lugar este miércoles. El consenso de los analistas apunta a que mantendrá los tipos de interés intactos en un contexto marcado por la incertidumbre que todavía genera la evolución de la inflación en los próximos meses.

En el terreno macro, se ha conocido que la deuda de las administraciones públicas se situó en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos.

En el terreno empresarial, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia. En concreto, el organismo ha explicado que se investiga la realización, por algunos de los directivos de estas entidades, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Fuera del Ibex 35, Deoleo elevó un 11% su beneficio bruto de explotación (Ebitda), hasta los 11 millones de euros, durante el primer trimestre de este año, en un contexto de "incertidumbre global" por la crisis de Oriente Próximo y su impacto en las entregas y los precios, según ha informado el consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, durante su discurso en la junta general ordinaria de accionistas.

En este contexto, los principales valores alcistas han sido BBVA (+2,43%), CaixaBank (+1,78%), Banco Sabadell (+1,59%), Banco Santander (+1,59%), Fluidra (+1,25%), IAG (+1,16%) y ACS (+1,12%). Del lado contrario, se han situado, Telefónica (-4,15%, por el efecto 'ex dividendo'), Solaria (-2,96%), Acciona Energía (-2,85%, por el efecto 'ex dividendo' también), Naturgy (-1,45%), Inditex (-1,24%) y ArcelorMittal (-1,20%).

La evolución ha sido positiva para los principales mercados europeos. Londres ha subido un 0,61%; París, un 0,75%; Fráncfort, un 0,07%; y Milán, un 1,15%.

El barril de Brent se situaba al cierre de la sesión europea en los 79,64 dólares, un 4,21% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 76,70 dólares, un 5% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,346%, frente al 3,376% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído cinco décimas, hasta los 41,7 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,24% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1617 dólares por cada euro.