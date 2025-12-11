El Ibex 35 renueva máximos históricos y consolida los 16.700 puntos, tras la decisión de la Fed

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha abierto este jueves con un ligero avance del 0,04%, lo que le ha permitido mantener la cota psicológica de los 16.700 puntos y marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 16.768,4 enteros hacia las 9.00 horas.

En concreto, la jornada estará marcada por la reacción de los mercados a la decisión adoptada ayer por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de recortar los tipos de interés.

El organismo presidido por Jerome Powell decidió este miércoles --con las Bolsas europeas ya cerradas-- reducir en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta situarlos en un rango objetivo del 3,50% al 3,75%.

En este contexto, Powell explicó que las discrepancias observadas a la hora de recortar este miércoles los tipos de interés en 25 puntos básicos son fruto del "inusual" choque de riesgos al alza para la inflación y a la baja para el mercado laboral.

En el ámbito empresarial español, GIP (BlackRock) ha vendido un 7,1% del capital de Naturgy por 1.703,4 millones de euros, de modo que su participación en la energética se reduce ahora al 11,4%.

Por otro lado, el consejo de administración de Indra se reunió este miércoles y acordó por unanimidad que la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) resulta "coherente" con la estrategia de la compañía.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Cellnex (+1,76%), ArcelorMittal (+0,89%), Fluidra (+0,86%) y Acerinox (+0,85%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Naturgy (-6,12%), Acciona Energía (-1,82%) e Iberdrola, cuyas acciones cedían un 0,93%.

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, París ascendía un 0,18%, mientras que Milán, Francfort y Londres se dejaban un 0,31%, un 0,26% y un 0,23%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, bajaba un 0,6%, hasta situarse en los 61,83 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un descenso del 0,6% que lo llevaba a alcanzar los 58,11 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1698 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,320%.