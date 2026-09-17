El Ibex 35 repunta un 1% tras la Fed, hasta recuperar los 19.800 puntos

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 alcanzaba los 19.831,8 puntos al cierre de la sesión de este jueves, lo que supone un incremento del 1%, frente al alza del 0,48% que se registraba en la apertura, después de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), conocida ayer con el mercado europeo ya cerrado, de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos.

Esta ha sido la primera decisión para endurecer la política monetaria del recién elegido presidente del banco central estadounidense, Kevin Warsh, frente los anhelos del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de bajar la tasa de referencia a un mes y medio de las elecciones intermedias ('mid term').

Este jueves, el Banco de Inglaterra ha optado por no modificar los tipos de interés y mantenerlos en el 3,75% ante la falta de información sobre efectos de segunda ronda, aunque continúa atento a los riesgos derivados del alza de los precios energéticos.

Aparte de en la política monetaria, los analistas de Renta 4 han centrado su análisis en el plano geopolítico y arancelario: "A nivel comercial, Trump amenaza con nuevos aranceles a la UE por la invitación a Canadá a convertirse en miembro asociado del bloque europeo, o incluso con cortar parte del comercio", han dicho.

En el ámbito 'macro', el Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.740,3 millones de euros en una emisión de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por encima del 3,5% en las tres referencias subastadas.

La tasa de inflación de la zona euro se aceleró al 3,2% en agosto, lo que supone tres décimas por encima del 2,9% registrado en julio, aunque se modera una décima respecto a la lectura preliminar de principios de mes, según los datos publicados este jueves por Eurostat.

En este contexto, los valores que más han subido del selectivo han sido Mapfre (+2,62%), Banco Santander (+2,06%), Aena (+2%), Repsol (+1,95%), Solaria (+1,92%) y Endesa (+1,91%). en el lado contrario se han situado Cellnex (-1,45%), Inditex (-0,72%), CaixaBank (-0,57%), Sacyr (-0,57%) y Ferrovial (-0,56%).

El optimismo bursátil ha sido común entre los principales mercados europeos: Londres ha subido un 1,19%; París, un 0,57%; Fráncfort, un 0,70%; y Milán, un 0,80%.

El barril de Brent se situaba en los 103,63 dólares al cierre de la sesión europea, un 2,08% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 101,23 dólares, un 1,16% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,942%, por debajo del 3,967% del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 46,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,11% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1465 dólares por cada euro.