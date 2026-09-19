Iberia lanza una promoción con descuentos de hasta el 20% en vuelos abonados con Avios

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MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha puesto en marcha una nueva campaña promocional que permite a los socios de Iberia Club utilizar sus Avios para pagar de forma total o parcial sus billetes de avión, obteniendo descuentos de hasta el 20% en una selección de rutas nacionales e internacionales.

Con los Avios, el programa de fidelidad y la "moneda virtual" que utilizan algunas de las aerolíneas del grupo IAG, los clientes habituales de la compañía podrán ser premiados y disfrutar de estos descuentos.

La promoción estará disponible desde hoy hasta el 23 de septiembre de 2026 a través de su página web y del canal de atención telefónica, y aplicará a vuelos programados entre el 17 de septiembre de 2026 y el 18 de marzo de 2027, con la excepción del periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2026 y el 12 de enero de 2027.

La rebaja máxima del 20% incluye rutas internacionales a ciudades como Nueva York, Boston, Washington, Buenos Aires y Doha en clase Turista, además de San José de Costa Rica en Turista Premium. En trayectos europeos como Roma, Venecia, Londres y Faro se aplica tanto en Business como en Turista. Asimismo, dentro de España afecta a destinos como Bilbao, Sevilla, Santiago de Compostela y Granada, entre otros.

Por su parte, la aerolínea contempla un descuento del 15% para volar en Turista a Miami, Los Ángeles, México o Lima, y a destinos europeos como Ámsterdam, Praga, Atenas o Viena. El tramo del 10% cubre trayectos como Bogotá, Río de Janeiro o Quito en Turista, así como vuelos en Business a destinos como Chicago, México o San Juan de Puerto Rico, y rutas de corto radio como París, Berlín o Estocolmo.

Esta iniciativa con Avios coincide con los últimos días de la campaña general de tarifas que la compañía lanzó a finales de agosto, la cual finalizará también el 23 de septiembre.

Dicha oferta comercial permite adquirir billetes por trayecto desde 24 euros para vuelos nacionales, desde 29 euros a Europa, desde 170 euros a Estados Unidos y desde 258 euros a América Latina, además de incluir paquetes de vuelo más hotel o coche con rebajas de hasta 300 euros.