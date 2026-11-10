El Ibex 35 repunta en la media sesión un 1,5%, hasta los 20.000 puntos, con el crudo en 90 dólares

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este martes con una subida del 1,5% que le llevaba a recuperar los 20.000 enteros, cota que el selectivo no alcanzaba desde el pasado 7 de septiembre.

En concreto, el selectivo nacional se ubicaba en los 20.039,5 puntos a las 12:00 horas, en un contexto que sigue marcado por los acontecimientos internacionales, como la guerra de Irán, los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin y la incertidumbre en torno al suministro del crudo.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha augurado este lunes una "época oscura" para Estados Unidos si sus autoridades siguen dando prioridad a Israel, a quien acusa de querer llevar al país norteamericano a otra guerra en Oriente Próximo.

"A menos que Washington abandone la mentalidad de 'Israel primero', Estados Unidos y sus aliados se dirigen directamente hacia una época oscura", ha asegurado en un breve mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado que hay "avances" para lograr el final de la guerra lanzada contra Irán, pero ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz.

"La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", ha vaticinado en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Aún así, el magnate ha desvelado que Estados Unidos ha enviado un tercer portaaeronaves a la región "por si acaso". "Las tensiones siguen siendo elevadas, los buques petroleros siguen siendo blanco de ataques en el estrecho de Ormuz, y las fuerzas estadounidenses habrían lanzado otro ataque contra la isla iraní de Qeshm", han advertido los analistas de Renta 4.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 2,35% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 90,39 dólares por barril, nivel que no alcanzaba desde finales del pasado mes de agosto. De su lado, el coste del West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- disminuía su precio un 2%, hasta los 85,1 'billetes verdes'.

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, Fluidra ha informado de que pagará la segunda parte de su dividendo de 0,65 euros con cargo a los resultados de 2025 el próximo 10 de diciembre.

Respecto al ámbito macro, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 1.602,2 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a tres meses a máximos de hace dos años, según los resultados publicados por el organismo.

LA BANCA IMPULSA AL IBEX 35 A LOS 20.000 PUNTOS

En este contexto, los mayores caídas en la media sesión correspondían a Repsol (-2,59%), Rovi (-0,94%), Solaria (-0,86%), Puig (-0,7%) y Enagas (-0,61%). Por el contrario, los componentes del selectivo con mejor comportamiento eran Caixabank (+3,71%), Santander (+2,76%), BBVA (+2,75%), Arcelormitttal (+2,74%) y ACS (+2,6%).

El resto de los parqués europeos también cotizaba con signo positivo, tras la debacle bursátil de las tecnológicas en Estados Unidos de la semana pasada. Así, el MIB italiano ascendía un 1,45%; el DAX 30 alemán, un 1,14%; el CAC 40 francés, un 1,13%; y el FTSE 100 británico, un 0,34%.

"El temor a una mayor regulación y el cierre de posiciones provocaron una fuerte oleada de ventas en la renta variable estadounidense, encabezada por el sector de los semiconductores. Aunque el sentimiento del mercado pudo haber reaccionado de forma exagerada, estas ventas refuerzan la necesidad de diversificar más allá de la inteligencia artificial (IA)", ha expuesto responsable de Análisis de Renta Variable de Julius Baer, Mathieu Racheter.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1224 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años caía hasta el 3,807%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 54,51 puntos básicos.