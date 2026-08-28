El Ibex 35 retoma los 20.000 puntos tras subir casi un 1% con Warsh adelantando nuevas subidas de tipos

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este viernes con un avance del 0,81%, lo que le ha llevado a recuperar la cota de los 20.000 puntos. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en los 20.041,9 puntos en una jornada marcada por la cita anual de bancos centrales en Jackson Hole y el discurso de su anfitrión, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, que ha disparado la perspectiva de una próxima subida de tipos de interés.

Warsh ha destacado durante su intervención el compromiso de la Fed con que la inflación vuelva a la meta del 2%. "Es mi criterio: debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de manera clara, y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer. Ese es nuestro trabajo, nuestro mandato, y nuestra responsabilidad", ha aseverado.

Al mismo tiempo, el presidente de la Fed ha reconocido que la situación es "preocupante", y aunque ha apuntado que los datos de inflación durante el verano fueron mejor de lo esperado, no tiene constancia de que "las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente".

Asimismo, los inversores han estado atentos de los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos y los pasos que está dando Teherán con otros países para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Las autoridades de Irán se han referido este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, como "esquizofrénico" en respuesta a su declaración del paso de Ormuz como nuevo territorio estadounidense, al tiempo que ha llamado a la comunidad internacional a no secundar la política de sanciones y aislamiento económico decretado por Washington.

A su vez, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha negado que Irán cuente con un plan para asesinar a Barron Trump, hijo de Trump, y ha acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "difundir noticias falsas" en este sentido para presionar al inquilino de la Casa Blanca y forzarlo a adoptar nuevas acciones contra Teherán.

En paralelo, el régimen sionísta ha asesinado al menos a cuatro palestinos, entre ellos tres de una misma familia, a raíz de los nuevos bombardeos ejecutados por el ejército del país contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 0,41% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 89,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- abarataba su precio un 0,5%, hasta los 83,1 'billetes verdes' por barril.

En el terreno macro, la tasa de desempleo en Alemania se mantuvo estable en agoto en el 6,5%, en un escenario de escaso dinamismo del mercado de trabajo, tal y como ha indicado la Agencia Federal de Empleo del país.

En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha avanzado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se elevó siete décimas en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta el 4,3%, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%.

Además, el organismo ha dado a conocer las ventas del comercio minorista de julio, que bajaron un 0,2% en tasa interanual, frente al repunte del 2,6% experimentado el mes previo.

Por su parte, Francia ha publicado, antes de la apertura del mercado, su IPC adelantado del mes de agosto. La segunda mayor economía de la UE registró una tasa interanual del 2,4%, acelerándose tres décimas en relación al aumento del coste de la vida en julio.

CAÍDAS DE HASTA EL 10% EN LA BOLSA EUROPEA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

En este contexto, los valores más alcistas de la jornada han sido Puig (+1,77%), Indra (+1,63%), BBVA (+1,54%), Banco Santander (+1,36%) y Endesa (+1,29%). De su lado, Solaria ha encabezado los descensos (-1,69%), seguida de Aena (-1,34%), Fluidra (-1,17%), Rovi (-1,06%) y Grifols (-1,04%).

El resto de las principales Bolsas europeas han concluido la jornada de este viernes también en 'verde', manteniendose en máximo históricos. Así, el FTSE 100 británico ha subido un 0,29%; el Mib italiano, un 0,67%; el Dax 30 alemán, un 0,77%; y el Cac 40 francés, un 0,98%.

Pese a que la renta variable europea se mantiene en máximos históricos, los analistas de Bank of America (BoFA) han avisado en su último informe que mantienen una "visión negativa", sobre las bolsas comunitarias y prevén una caída del 10% del Stoxx 600, hasta los 580 puntos, de cara al segundo trimestre del año.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años ha ascendido en los últimos compases hasta el 3,725%, al calor de los comentarios de Warsh, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 44,65 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro caía con fuerza (-0,5%) en su cruce frente al dólar al descontar el mercado una subida de los tipos de interés por parte de la Fed, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1595 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro caía casi un 2% ante la apreciación del dólar, hasta situarse en el umbral de los 4.500 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, corregía en igual proporción, hasta los 78.000 'billetes verdes'.