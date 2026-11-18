Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 mantenía su tendencia a la baja en la media sesión de este miércoles y se dejaba un 0,31% hacia las 12.00 horas, hasta los 19.561,6 puntos.

En el ámbito internacional, ayer tras el cierre del mercado se conocieron los resultados de Nvidia. La tecnológica logró un beneficio neto de 65.287 millones de dólares (unos 59.335 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, comprendido entre finales de julio y finales de octubre, lo que supone elevar sus ganancias en un 105% respecto al año anterior.

La firma superó así los pronósticos de los analistas, en sus primeras cuentas trimestrales con Jensen Huang fuera de la directiva tras saltar el escándalo relacionado con sus infidelidades.

La atención de los inversores esta semana ya está totalmente puesta en cómo recibirá el mercado el debut bursátil de Anthropic, que tiene previsto unirse al exclusivo club de empresas con un valor superior al billón de dólares.

Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE), cuya presidencia se despeja para el candidato español, Pablo Hernández de Cos, ha avisado de que las altas valoraciones en los mercados impulsadas por las ambiciosas expectativas sobre la IA, así como los desequilibrios fiscales ante unos elevados niveles de endeudamiento y crecientes necesidades de financiación, en un contexto de tensiones geopolíticas, representan las mayores amenazas para la estabilidad financiera en la zona euro.

Al otro lado del Atlántico, siguiendo con la banca central, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, el mayor de los bancos regionales del sistema de la Fed, John Williams, ha defendido que los datos más recientes constatan la fortaleza de la economía y el mercado laboral de Estados Unidos, así como la necesidad de seguir trabajando para devolver la inflación al 2%, aunque considera que no es el momento de adoptar medidas drásticas.

En el plano empresarial, Enagás ha informado de que el Ciadi ha vuelto a darle la razón en los frentes abiertos con Perú y en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en las sociedades peruanas Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA).

En concreto, ordena al país sudamericano permitir a la energética transferir al exterior los dividendos devengados, presentes y futuros, provenientes de su participación en TGP y devolverle una garantía de 65 millones de dólares (unos 59,2 millones de euros).

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran ACS (+1,18%), Grifols (+1%), Merlin (+0,61%), Bankinter (+0,45%) y Puig (+0,30%). Del lado contrario, se situaban Repsol (-3,91%), Solaria (-1,86%), Acciona Energía (-1,76%), Telefónica (-1,67%) y Cellnex (-1,36%).

La evolución hacia las 12.00 horas del resto de los principales mercados europeos era positiva, salvo para Londres, que caía un 0,31%. París subía un 0,07%; Fráncfort, un 0,12%; y Milán, un 0,20%.

El barril de Brent se situaba en los 92,62 dólares, lo que supone un descenso del 0,55%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 84,94 dólares, un 1,24% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,939%, frente al 3,942% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se estrechaba levemente hasta los 56,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,26% frente al dólar, por lo que alcanzaba un tipo de cambio de 1,0998 dólares por cada euro.