El Ibex 35 suaviza su caída en la media sesión y se mantiene por encima de los 17.600 puntos

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 moderaba su caída en la media sesión de este viernes hasta un descenso del 0,10%, frente al 0,26% que registraba en la apertura, por lo que hacia las 12.00 horas cotizaba en los 17.625,7 puntos, en un contexto en el que los inversores siguen pendientes del entorno geopolítico.

En este escenario, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, ha advertido a Estados Unidos de que cualquier paso destinado a hacerse con el control de Groenlandia, parte de Dinamarca, supondría "cruzar una línea" y afectaría a las relaciones económicas entre Washington y los países europeos.

De su lado, se ha firmado un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán han firmado un nuevo acuerdo comercial. Los fabricantes taiwaneses de chips invertirán al menos 250.000 millones de dólares (215.020 millones de euros) en EEUU, mientras que la isla verá reducidos los aranceles aplicados a sus productos, incluyendo un gravamen recíproco que no superará el 15%, frente al 20% actual.

Por otro lado, Destatis, la agencia estadística alemana, ha publicado que la subida media de los precios en Alemania en 2025 fue del 2,2%, en línea con el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) del año anterior.

En el ámbito empresarial, se ha conocido que Indra gestionará los sistemas de venta y control del transporte público de Londres por casi 1.000 millones. Asimismo, Amadeus reparte reparte un dividendo de 0,53 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025.

Además, el consejo de administración de ACS ha fijado en 0,457 euros el próximo dividendo que entregará en efectivo el 5 de febrero y en una nueva acción por cada 203 títulos el canje que recibirán los accionistas que escojan esta opción.

Fuera del selectivo principal, HBX Group ha anunciado este viernes un programa de recompra de acciones de hasta 100 millones de euros y su intención de iniciar el pago regular de dividendos.

En este contexto, Indra era el principal valor alcista, subiendo un 6,05% en la media sesión. Le seguían ACS (+1,80%), Rovi (+1,43%), Aena (+1,23%), Redeia (+0,81%) y Repsol (+0,80%).

Del lado contrario se situaban Amadeus (-1,85%), Naturgy (-1,54%), Acerinox (-1,34%), Acciona Energía (-0,91%), Banco Sabadell (-0,89%) y Acciona (-0,81%).

Del conjunto de las principales bolsas europeas, solo Londres cotizaba al alza en la media sesión (+0,10%). París se dejaba un 0,47%; Fráncfort, un 0,17%; y Milán, un 0,34%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent cotizaba en los 64,63 dólares, un 1,36% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 59,98 dólares, un 1,33% más.

Hacia las 12.00 horas, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años era del 3,218%, por encima del 3,211% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a Alemania se mantenía casi sin cambios en 39 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,08% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1618 dólares por cada euro.