El Ibex 35 sube un 0,3% en la media sesión y avanza sobre los 15.500 enteros

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,29% en la media sesión de este jueves, lo que le llevaba a seguir avanzando sobre los 15.500 enteros y a intentar volver a romper máximos por tercera jornada consecutiva.

Los analistas de Renta 4 destacan el acuerdo entre OpenAI (proyecto Stargate) con fabricantes de 'chips' de Corea del Sur (Samsung Electronics, SK Hynix), lo que "refuerza el atractivo de la IA. Asimismo, OpenAI ha realizado una venta de acciones de empleados con una valoración de 500.000 millones de dólares, "lo que convierte a la creadora de ChatGPT en la 'startup' con mayor valoración".

También resaltan los expertos el 'shutdown' de la Administración estadounidense, que puede complicar la publicación de datos esperados, como el del desempleo semanal en Estados Unidos, o el informe oficial de empleo que se iba a publicar mañana.

"Aunque los 'shutdowns' suelen ser de corta duración y de impacto económico limitado, el riesgo en este caso es que los despidos temporales de funcionarios se conviertan en permanentes.

Este 'shutdown' consiste en el cierre de las agencias gubernamentales de EEUU por la falta de acuerdo entre senadores republicanos y demócratas para aprobar la ley que establece el plan presupuestario.

En España se ha conocido que el paro registrado bajó en 4.846 desempleados en septiembre, mientras que la Seguridad Social ganó 31.462 afiliados medios.

Además, el Tesoro Público ha colocado este martes 5.930,8 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, y ha adjudicado 1.057,894 millones en el bono verde a 20 años que lanzó por primera vez en 2021, con una rentabilidad del 3,745%, por debajo del 3,853% de la anterior subasta de este papel.

En el terreno empresarial español, Endesa, a través de su filial Enel Green Power España, ha cerrado la venta a la compañía de Abu Dabi Masdar de una participación minoritaria equivalente al 49,99% del capital social de EGPE Solar 2, titular de cuatro plantas fotovoltaicas en funcionamiento en España, con una capacidad total instalada de, aproximadamente, 446 megavatios (MW) por 184 millones de euros.

En este entorno, el Ibex 35 cotizaba en los 15.583,7 enteros destacando las subidas de Solaria (+4,89%), ACS (+3,10%), Indra (+2,96%), Grifols (+2,41%) y Fluidra (+1,83%). Por el lado contrario, los mayores descensos son los de Repsol (-1,44%), Endesa (-1,02%), Colonial (-0,81%), Redeia (-0,79%) e Iberdrola (-0,68%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban también con subidas: Fráncfort se impulsaba un 1,10% y París, un 1,10%, mientras que Milán avanzaba un 0,27% y Londres, un 0,01%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, caía un 0,60% y se situaba en los 64,96 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, descendía un 0,63%, hasta los 61,39 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1750 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,238%, con la prima de riesgo en los 53 puntos básicos.