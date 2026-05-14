El Ibex 35 sube un 0,7% en la media sesión y roza los 17.800 puntos con el petróleo en 106 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba a la media sesión de este jueves con una subida del 0,71%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.779,5 puntos, en una jornada influida de nuevo por los resultados empresariales y la situación en Oriente Próximo, que ha provocado un ligero repunte en el precio del petróleo, hasta situarse por encima de los 106 dólares el barril.

Las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero entre ambos países permanecen estancadas. El presidente de EEUU, Donald Trump, se encuentra ahora de visita institucional en China, con la que prevé establecer un "futuro fantástico".

Durante el viaje, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a cuestionar la utilidad de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para Washington, después de poner como ejemplo el veto "atroz" de España al uso de las bases militares para lanzar el ataque militar contra Irán.

En cuanto a la situación en el Estrecho de Ormuz --ruta marítima por la que circulaba una quinta parte del petróleo mundial-- un buque japonés ha logrado cruzar el enclave y salir de aguas del golfo Pérsico, en medio de las restricciones al tránsito en la vía.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha revelado que visitó Emiratos Árabes Unidos y se reunió con el presidente del país, Mohammed bin Zayeb, en "plena" ofensiva contra Irán.

En respuesta, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido a última hora de este miércoles que "quienes se alíen con Israel para sembrar la división deberán rendir cuentas", en un mensaje en el que mantiene que Teherán ya conocía "hace tiempo" la visita.

Asimismo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha denunciado que cerca de 60 niños han muerto o resultado heridos durante la última semana a causa de los ataques israelíes contra Líbano a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- cotizaba a las 12:00 horas en los 106,4 dólares, tras elevarse un 0,7%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se negociaba sobre los 101,5 dólares después de subir un 0,5%.

De su lado, la referencia para el 'Viejo Continente' para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se situaba prácticamente plano en los 46,9 euros por megavatio hora, un 0,05% más.

LAS BOLSAS EUROPEAS SE TIÑEN DE 'VERDE'

En el plano 'macro', el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En el plano empresarial, antes de la apertura de las Bolsas, Telefónica ha informado de que ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.304 millones que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Latinoamérica, y ha confirmado sus previsiones para 2026.

Por su parte, Ezentis ha indicado que obtuvo unos ingresos de 10 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 121% superior a la del mismo periodo de 2025, lo que supone más del doble que los 4,5 millones del año pasado.

Con todo, entre los valores con mayores ascensos del selectivo nacional en la media sesión, destacaba Telefónica, con una subida del 6,16%, por delante de Grifols (+3,16%), ACS (+1,96%), Caixabank (+1,68%) y Bankinter (+1,44%). En el lado contrario, solo cuatro compañías perdían a las 12.00 horas. Se trata de IAG (-0,91%), Puig (-0,75%), Banco Santander (-0,62%) y Arcelormittal (-0,05%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente secundaba el signo positivo del índice español, puesto que Fráncfort crecía un 1,22%, Milán un 0,67%, París un 0,56% y Londres un 0,21%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1707 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,486% a la media sesión de los parqués europeos, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo de vencimiento, hasta los 41,35 puntos.