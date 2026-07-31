El Ibex 35 sube un 0,8% y enfila los 20.000 puntos en la media sesión, con el crudo en casi 90 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un alza del 0,84%, lo que ha llevaba al selectivo madrileño a superar los 19.900 puntos y a encarar la cota psicológica de los 20.000 enteros.

En concreto, el índice nacional se ubicaba en los 19.922 puntos, en una nueva jornada marcada por la publicación de resultados empresariales y por las tensiones en Oriente Próximo, que han impulsado el precio del petróleo hasta los casi 90 dólares.

El Ejército de Irán ha lanzado en la noche de este jueves una nueva oleada de ataques con drones contra la base aérea Ahmed Al Jaber en Kuwait, que alberga fuerzas militares estadounidenses, en represalia por la última oleada de ataques perpetrados por las tropas estadounidenses contra la República Islámica.

Concretamente, la fuerza castrense ha reivindicado ataques contra el hangar de aviones de combate, los sistemas de comunicación por satélite y depósitos de equipamiento del Ejército estadounidense, sitos en la referida base ubicada en territorio kuwaití, según ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados" en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo".

"La Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha informado el mandatario en un mensaje en redes sociales en el cual ha reivindicado al mismo como un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas".

En este contexto, la cotización del barril de Brent, de referencia en Europa, se alzaba a las 12.00 horas de este viernes hasta los 89,23 euros, tras subir un 0,22%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se situaba por encima de los 83,4 'billetes verdes', tras, en su caso, descender un 0,1%.

Antes del inicio de la sesión bursátil, Unicaja ha informado de que cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 361 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1%. Los ingresos totales del banco en el periodo (margen bruto) fueron de 1.085 millones de euros, un 2,5% más. De este modo, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcanzaron los 755 millones (+1,7%) y las comisiones netas avanzaron un 2,6%, hasta los 269 millones.

Por su parte, Amadeus comunicó un resultado positivo de 700,2 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 3,7% menos frente a los 727,4 millones del mismo periodo de un año antes, afectado por la situación de Oriente Próximo en el tráfico aéreo.

La coyuntura geopolítica también ha afectado a IAG, que se anotó una ganancia después de impuestos en los primeros seis meses del año de 1.033 millones de euros, un 20,6% menos que el mismo periodo de un año antes.

Así, a las 12.00 horas de este viernes, Unicaja encabezaba las subidas en Bolsa (+3,13%), seguida de Merlin (+2,36%), Indra (+2,31%), Amadeus (+1,74%), y ACS (+1,73%). En el lado opuesto, Acciona Energía (-4,26%), Acciona (-2,7%), Grifols (-1,88%), Telefónica (-1,14%) y Acerinox (-1,09%) lideraban las caídas.

El resto de los parqués europeos también se teñía de 'verde'. De este modo, el FTSE MIB italiano se alzaba un 0,9%; el CAC 40 francés, un 0,88%; el Dax 20 alemán, un 0,76%; y el FTSE 100 británico, un 0,55%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,616%, llevando la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania-- hasta los 44,77 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro cedía en su cruce frente al dólar un 0,18, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1507 'billetes verdes' por cada euro.