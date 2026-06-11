El Ibex 35 sube un 0,81% y se queda a las puertas de los 18.300 puntos tras la subida de tipos del BCE

(Foto de ARCHIVO) Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un repunte del 0,81%, hasta situarse en los 18.290,1 puntos, en una jornada marcada por la subida en 0,25 puntos básicos de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), al 2,25%, ante las presiones inflacionistas por la guerra.

"Esperamos que el BCE vuelva a subir tipos en un contexto probable de precios de la energía más altos durante más tiempo, ya que no vemos una salida clara a la guerra entre EEUU e Irán", señaló el responsable Global de Macro y Asignación Estratégica de Activos en Fidelity International, Salman Ahmed.

Sobre este punto, Irán anunció el miércoles el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya lanzado, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

A su vez, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha advertido a Irán de que usarán los fondos congelados del país persa para hacer frente a las compensaciones que puedan ser necesarias por los daños que este provoque con sus ataques a los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico.

"De fondo, y a pesar del endurecimiento de su tono (que parece más bien una táctica negociadora), tenemos unas negociaciones de paz que siguen adelante, pero también con los mismos obstáculos (Ormuz, programa nuclear, activos congelados), además de la persistencia de ataques israelíes sobre el Líbano", han agregado los analistas de Renta 4.

Siguiendo con el entorno internacional, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) debatirán este jueves en Luxemburgo la propuesta de la Comisión Europea para dar más margen fiscal a los Estados miembro a la hora de realizar inversiones destinadas a reforzar la seguridad energética y acelerar la transición ecológica del bloque.

Además, hoy el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex tiene previsto reunirse en el que será su tercer encuentro en 2026 con la vista puesta en la compañía especializada en ingeniería y construcción de infraestructuras para el sector del petróleo y del gas Técnicas Reunidas, que se postula como favorita para entrar en el selectivo nacional.

En este contexto, ACS lideró las subidas (+4,92%), seguido de Repsol (+3,15%), Acerinox (+3,13%), ArcelorMittal (+2,80%) y Sacyr (+2,74%). De su lado, Amadeus encabezó los descensos (-4,29%), seguido de Grifols (-1,27%), Fluidra (-1,19%), Acciona Energía (-1,11%) y Colonial (-0,88%).

El resto de los principales parqués europeos finalizaron la jornada en positivo: el británico FTSE 100 remontaba un 0,48%, el francés Cac 40 un 0,48%, el alemán Dax un 0,06%, el italiano FTSE MIB un 0,95% y el Euro Stoxx 50 un 0,78%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street reaccionaba con subidas a la reunión sobre política monetaria del BCE: el Dow Jones subía un 0,56%, el S&P 500 un 0,46% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, un 0,52%.

En relación con las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba en los 92,81 dólares al cierre de las Bolsas en el Viejo Continente, un 0,31% menos; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 90,87 dólares, un 0,93% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,459%, desde el 3,521% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán alcanzaba los 43,56 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,10% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1523 dólares por cada euro.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro cedía un 0,68%, hasta situarse en los 4.105 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, repuntaba un 0,18% hasta los 62.743 dólares.