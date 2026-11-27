Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 abrió la sesión de este viernes con un ascenso del 0,91%, hasta situarse en los 19.230,5 puntos, recuperándose poco a poco de la bajada que acumuló la semana anterior y que le llevó a cerrar el viernes pasado por debajo de los 19.000 puntos.

El mercado español ha conocido hoy que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó ocho décimas su crecimiento interanual en noviembre, hasta el 4,1%, su nivel más bajo desde el pasado mes de julio, debido al abaratamiento de los combustibles, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, se ha conocido que las pensiones contributivas y las de clases pasivas subirán en 2027 un 3,5% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor).

El INE ha publicado además las ventas del comercio minorista, que bajaron un 0,9% en octubre, moderando seis décimas la caída registrada el mes anterior.

En el ámbito macro, pero ya fuera de España, se ha conocido que la economía francesa, la segunda mayor de la zona euro, experimentó una contracción del 0,2% entre julio y septiembre en comparación con los tres meses anteriores, cuando el PIB galo se estancó, según la segunda lectura del dato publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos del país (Insee).

Del lado empresarial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha indicado que el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) del grupo Ohmnia sobre Azkoyen abarcará desde este viernes, 27 de noviembre, hasta el próximo 11 de diciembre, ambos días incluidos.

Por su parte, Squirrel, antes denominada Squirrel Media, ha presentado en un evento celebrado en Madrid su nueva identidad corporativa y una estructura unificada que integra sus negocios en tres áreas --Squirrel Network, Squirrel Studios y Squirrel Agency--, cuyos nombres asumen todas las compañías integradas para posicionarse como la única firma independiente europea capaz de cubrir de forma integral toda la cadena de valor de la comunicación, los contenidos, la publicidad y el entretenimiento.

En este contexto, gran parte de los valores del Ibex 35, incluido todo el sector bancario, amanecían en positivo, con ArcelorMittal liderando los ascensos (+2,7%), seguida de Santander (+2,6%), ACS (+2%) y Acerinox (+1,8%).

En el lado de los descensos destacaban Cellnex (-0,6%) Amadeus, que bajaba un 0,4%, Aena (-0,2%), Redeia (-0,18%), Inditex (-0,14%) y Puig (-0,1%).

El resto de los principales mercados europeos también inauguraban la última sesión de la semana en positivo. Francfort se alzaba un 0,7%, mientras que Milán crecía un 1,4%, París subía un 0,3% y Londres ganaba un 0,6%.

Por su parte, el barril de Brent se situaba en 97,9 dólares, un 1,4% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subía un 2,9%, hasta los 86,1 dólares, por las dudas acerca del suministro tras las últimas tensiones en Oriente Próximo.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años subía al 3,864%, mientras que el euro, en su cruce frente al dólar, bajaba ligeramente, hasta intercambiarse a 1,0962 dólares por cada euro.