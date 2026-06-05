El Ibex 35 sube un 0,94% en la media sesión y busca terminar la semana en máximos desde abril

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MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha repuntado al alza en la media sesión de este viernes, hasta situarse en el entorno de los 18.450 puntos (+0,94%), buscando así tocar nuevos máximos desde el mes de abril.

El viernes pasado, el selectivo de las bolsas y mercados españolas llegó a tocar los 18.489 puntos, aunque finalmente terminó la jornada a la baja, algo por debajo de los 18.400 puntos. El Ibex no se acerca a los 18.500 puntos al cierre desde el pasado 17 de abril.

En el ámbito geopolítico, en la madrugada española la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó con holgada mayoría este jueves una resolución para obligar al presidente Donald Trump a retirar de Líbano a todo militar estadounidense cuyo despliegue no haya aprobado.

En este sentido, los analistas de Renta 4 han indicado que la situación "sigue empeorando en Oriente Medio, tras el rechazo ayer de Hezbolá al alto el fuego pactado por Israel y Líbano (manteniéndose las hostilidades entre Israel y Hezbolá), lo que vuelve a poner en entredicho el acuerdo EEUU-Irán".

En el ámbito 'macro', se ha conocido que el producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una contracción del 0,2% en los tres primeros meses de 2026, que incluyen el impacto inicial de la guerra en Oriente Próximo, en contraste con la expansión del 0,2% del último trimestre de 2025, según la última lectura del dato publicada por Eurostat, que anteriormente había estimado un crecimiento del 0,1% de la economía de la eurozona.

Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2027, dando así el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo ejercicio.

En el plano empresarial, Acciona Energía ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de 64 megavatios (MW) hidráulicos en España a White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética, por 66 millones de euros, precisando que no existe deuda en el perímetro de la operación.

Asimismo, Amadeus dará inicio hoy al segundo tramo de su programa de recompra de acciones, por un importe de hasta 150 millones de euros o un máximo de 4,6 millones de acciones, tras la autorización conferida por la junta ordinaria de accionistas.

En este contexto, los principales valores alcistas en la media sesión eran Cellnex (+3,11%), Inditex (+2,74%), Acciona (+1,97%), Grifols (+1,88%), Indra (+1,73%), Amadeus (+1,63%), Ferrovial (+1,55%) y Redeia (+1,50%).

Del lado contrario, solamente cinco valores cotizaban en negativo: ArcelorMittal (-2,96%), Acerinox (-2,25%), IAG (-0,62%), ACS (-0,16%) y Repsol (-0,04%).

En la media sesión europea, el resto de los principales mercados bursátiles también evolucionaba al alza. El FTSE 100 británico avanzaba un 0,33%; el CAC 40 francés, un 0,42%; el DAX alemán, un 0,17%; y el FTSE MIB italiano, un 0,12%.

El barril de Brent retrocedía un 0,16%, hasta los 94,88 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 92,76 dólares, un 0,30% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,459%, frente al 3,453% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán caía levemente hasta los 42,7 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,25% frente al dólar en la media sesión europea, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1640 dólares por cada euro.