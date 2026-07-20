Podemos exige al Gobierno que aclare de dónde sacará los 10.000 millones de ajuste que reclama la AIReF

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido este lunes al Gobierno que aclare de dónde sacará los 10.000 millones de euros que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido recortar para cumplir las reglas fiscales nacionales en 2026.

La autoridad de responsabilidad fiscal presidida por Inés Olóndriz pidió un ajuste del orden de seis décimas del Producto Interior Bruto (PIB) para cuadrar la regla de gasto, lo que supone una cifra que ronda los 10.000 millones de euros.

Tras ese aviso, el dirigente de Podemos ha pedido en una rueda de prensa que el Ejecutivo aclare "qué va a hacer respecto de esta solicitud" y, en caso de que la atienda, que especifique de dónde va a hacer los recortes.

El portavoz de Podemos ha expresado su preocupación sobre el origen de los posibles recortes, pues en su opinión cuando PSOE o PP tienen que hacer ajustes de este tipo "se perpetran en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales".

Fernández ha asegurado que tiene "seguro de antemano, por desgracia" que en caso de producirse estos recortes, estos no saldrán del gasto militar "histórico e infame" al que, a su juicio, está "condenando" el gobierno español, habida cuenta que, según sus cálculos, en lo que va de año se han destinado 35.000 millones anuales en armas y en tanques.

Con todo ello, Fernández ha advertido que su formación permanecerá "muy expectante" y "vigilante" ante las decisiones del Gobierno respecto a los ajustes fiscales solicitados por la autoridad de responsabilidad fiscal. "Si el Gobierno piensa hacer algún tipo de recorte en servicios públicos, seremos millones de personas las que estemos enfrente plantándole cara", ha zanjado.

HACER FIJOS A INTERINOS Y VIVIENDA

Por otro lado, Fernández ha insistido en la petición de Podemos al Gobierno para que casi un millón de interinos en la administración pública se conviertan fijos en su puesto de trabajo a cambio de su apoyo al decreto ley sobre la jubilación parcial del personal laboral de la administración pública y de complementos de insularidad en Baleares, cuya votación en el Congreso está prevista este jueves, 23 de julio.

El portavoz también ha reiterado que Podemos sólo apoyará el decreto ley de vivienda que el Gobierno pretende aprobar este julio si el texto excluye cualquier tipo de bonificaciones fiscales a los caseros e incluye la moratoria antidesahucios.