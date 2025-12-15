El Ibex 35 sube un 1% en la media sesión y se coloca por encima de los 17.000 puntos

Archivo - Paneles digitales en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se situaba en los 17.021,3 puntos en la media sesión de este lunes, lo que supone un alza del 0,99% en comparación con el cierre del viernes, con la mirada ya puesta en la reunión de política monetaria que celebrará el Banco Central Europeo (BCE) esta semana.

"A nivel geopolítico, continúan las negociaciones de paz para Ucrania, con Zelensky dispuesto a aceptar las garantías de seguridad de EEUU y la UE como vía para prevenir futuras agresiones de Rusia y en sustitución de su objetivo de unirse a la OTAN a largo plazo", han explicado los analistas de Renta 4.

Además, los países de la Unión Europea han ratificado el acuerdo para mantener congelados de forma indefinida los 210.000 millones de euros en activos rusos bloqueados en su territorio, como paso previo a reforzar las garantías necesarias antes de utilizar su liquidez para financiar el "préstamo de reparación" a Ucrania que los líderes comunitarios esperan cerrar en la cumbre de esta semana.

Siguiendo con el ámbito internacional, la economía china siguió mostrando síntomas de desaceleración en noviembre, a pesar del deshielo iniciado en las relaciones comerciales con Estados Unidos, según los últimos datos macroeconómicos publicados por el gigante asiático, con un nuevo debilitamiento de la demanda minorista y el agravamiento de la caída de la inversión en activos fijos, lastrada por el sector inmobiliario, lo que apunta a la necesidad de nuevos estímulos por parte de Pekín de cara a 2026.

En el terreno empresarial español, Ferrovial ha puesto en marcha un nuevo programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 800 millones de euros.

Por su parte, Acciona Energía iniciará en las próximas semanas la construcción de dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica, con una capacidad total de 194 megavatios (MW).

Fuera del Ibex 35, los accionistas de Talgo han dado el visto bueno al plan de reestructuración que permitirá la salida del capital del fondo británico Trilantic y la entrada de Sidenor, junto con la aportación de fondos por parte del Estado y del Gobierno vasco, que también se convertirán en accionistas de la compañía.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Bankinter (+2,76%), IAG (+2,44%), Sacyr (+2,34%), CaixaBank (+2,21%), Banco Sabadell (+2,20%) y Acciona Energía (+2,10%).

Del lado contrario, solamente había seis valores en 'rojo': Inditex (-1,22%), Solaria (-0,77%), Telefónica (-0,70%), Grifols (-0,23%), Fluidra (-0,09%), Cellnex (-0,08%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres subía un 0,91% en la media sesión; París, un 1,04%; Fráncfort, un 0,49%; y Milán, un 1,18%.

En la media sesión europea, el barril de Brent se situaba en los 61 dólares, un 0,20% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía un 0,19%, hasta los 57,32 dólares.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,28%, desde el 3,306% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 43,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,05% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1746 dólares por cada euro.