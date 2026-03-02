El Ibex se anota su mayor caída diaria desde la 'guerra arancelaria' de Trump por el conflicto en Irán

Palacio de la Bolsa de Madrid, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El selectivo español cae un 2,62% y pierde los 18.000 enteros MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha registrado este lunes su peor sesión bursátil desde el desplome del pasado mes de abril --cuando el anuncio de la nueva política arancelaria estadounidense bautizada como 'Liberation Day' provocó descensos superiores al 5% durante dos jornadas consecutivas-- por el conflicto en Oriente Medio. Concretamente, el selectivo español se ha dejado un 2,62% y ha perdido la cota de los 18.000 enteros, al cerrar en los 17.878 enteros.

El índice, al igual que el resto de los mercados mundiales, sigue de cerca la evolución del conflicto en Irán, que se ha extendido a otros países de la región tras registrarse ataques del régimen de los ayatolás en represalia por el asesinato de su líder, Alí Jameneí, en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Estados Unidos mantiene bases militares.

Las perturbaciones del conflicto en los mercados tienen un claro catalizador: el petróleo. Por el estrecho de Ormuz, ubicado entre el norte de Irán y Omán y el sur de Emiratos Árabes Unidos, circula alrededor del 20% del crudo mundial y una tercera parte del transportado por vía marítima. Conocedora de la amenaza que supone su cierre para la economía internacional, la República Islámica ha cerrado parcialmente el paso por el canal.

EL BARRIL DE BRENT ROZA LOS 80 DÓLARES

En este sentido, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- se revalorizaba más de un 5% al cierre de la Bolsa de Madrid, hasta los 77,84 dólares, aunque llegó a posicionarse en los 82 dólares a lo largo del día. Por su parte, el West Texas --de referencia en EEUU-- se alzaba un 4%, hasta los 71,20 dólares.

El alza de los precios del crudo ha desatado el pánico de los inversores, que prevén, en consecuencia, una subida generalizada de los precios. Así, prácticamente todos los valores del Ibex 35 han concluido la sesión teñidos de rojo. Entre los desplomes destacan Inditex (-4,86%), Banco Santander (-4,84%), IAG (-4,72%), Puig (-4,34%) y BBVA (-3,87%).

Por el contrario, solo cinco de las 35 cotizadas del índice lograron cerrar en verde, con Repsol y Naturgy a la cabeza con subidas del 5,6% y el 1,37%, respectivamente, al calor del alza de los precios del crudo y del gas.

En el resto de selectivos del Viejo Continente también se han replicado las caídas del Ibex 35, aunque con menor intensidad. Así, Fráncfort perdía un 2,56%; París, un 2,17%; Milán, un 1,97% y Londres, un 1,20%.

Pese al contexto generalizado de correcciones, el jefe de Estrategia de Mercados de Ebury, Mattheu Ryan, ha explicado que "normalmente, el aumento de los riesgos geopolíticos no provoca más que una dislocación temporal, y los mercados suelen recuperarse bastante rápido una vez que el 'shock' disminuye".

EL ORO SE DISPARA HASTA LOS 5.400 DÓLARES LA ONZA

En la otra cara de la moneda, los activos refugio han vuelto a disparar su valor gracias a su capacidad de "capear la incertidumbre a corto plazo", según defiende la gestora Janus Henderson, lo que alimenta su demanda. Así, el oro se dispara hasta los 5.300 dólares la onza al cierre de la Bolsa de Madrid, aunque ha llegado a posicionarse al inicio del día por encima de los 5.400 dólares, a menos de 200 dólares de sus máximos históricos.

En cuanto al recorrido de las subidas del oro y las caídas en los parqués internacionales, desde Julius Baer argumentan que "dependerá de la extensión del conflicto en la región y el impacto tangible de la escalada en la economía global". De su lado, los analistas de Renta 4 señalan que con el periodo de cuatro semanas de guerra estimado por los EEUU se abre un periodo de "volatilidad e incertidumbre".

RENTA FIJA, DIVISAS Y BITCOIN

Por otro lado, en el mercado de renta fija el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,133%, mientras que la prima de riesgo frente a la deuda alemana seguía elevándose hasta los 41,8 puntos básicos. Los analistas esperan que los bonos soberanos de los mercados desarrollados, incluidos los bonos del Tesoro de EEUU, sean mucho "más atractivos", al representar un menor riesgo ahora que la renta variable, lo que reducirá sus rendimientos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 1% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1692 dólares por cada euro. En este marco, la fintech Ebury opina que el dólar estadounidense recibe "una oferta por la aversión al riesgo y el aumento de los precios de la energía", comportamiento que el resto de divisas consideradas como activos refugio --como el franco suizo-- replican.

Por último, el bitcoin, que acostumbraba a comportarse como un activo de riesgo en situaciones de incertidumbre geopolítica, ha rebotado más de un 5%, hasta los 69.466 dólares.