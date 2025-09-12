El índice Ibex ESG se mantiene en 48 valores tras la sustitución de Dominion, Ence y Tubacex

Archivo - Patio del Palacio de la Bolsa, octubre de 2023. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Entran en su lugar Catalana Occidente, Grenergy y HBX Group

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha anunciado este viernes los cambios en la composición de su índice de sostenibilidad, denominado 'Ibex ESG', mediante las salidas de Global Dominion, Ence y Tubacex y las entradas de Grupo Catalana Occidente, Grenergy y HBX Group.

El gestor bursátil ha especificado en un comunicado que, de este modo, el indicador se mantiene en 48 valores, en tanto que los citados cambios entrarán en vigor a partir del 22 de septiembre.

Los cambios se aplican tanto al 'Ibex ESG', que selecciona a sus componentes de acuerdo a determinados criterios de sostenibilidad y que está ponderado por capitalización ajustada por capital flotante, como al 'Ibex ESG Weighted', compuesto por los mismos valores, pero con una ponderación ajustada a su calificación de sostenibilidad (ESG Impact Rating).

Estos dos índices se calculan en tiempo real en tres versiones: precio, con dividendos y con dividendos netos.

La nueva composición del índice quedará formada por Atresmedia, ACS, Acerinox, Aena, Almirall, Amadeus, Acciona, Acciona Energía, BBVA, Bankinter, CaixaBank, CAF, Cie Automotive, Cellnex, Inmobiliaria Colonial, Ebro Foods, Edreams Odigeo, Enagás, Elecnor y Faes Farma.

Asimismo, en el índice figurarán Fluidra, Ferrovial, Grupo Catalana Occidente, Gestamp, Grenergy, Grifols, HBX Group, Neinor Homes, IAG, Iberdrola, Inditex, Línea Directa, Mapfre, Melia Hotels, Merlin Properties, Pharma Mar, Puig Brands, Redeia, Laboratorios Rovi, Sabadell, Santander, Sacyr, Solaria, Telefónica, Técnicas Reunidas, Unicaja, Vidrala y Viscofan.

Desde BME han desgranado que puede optar a formar parte de los índices cualquier empresa que forma parte del 'Ibex 35' o del 'Ibex Medium Ca'p con calificación ESG igual o superior a C+ (existen 12 niveles que van del A+ a D-).

Además, las compañías deben cumplir con los Principios Global Compact de Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, en tanto que también se tienen en cuenta determinados criterios de exclusión por actividades de negocio críticas para la sostenibilidad.

La revisión del índice se hace4 con carácter anual en el mes de septiembre.