Los resultados trimestrales de las tecnológicas decepcionan a los inversores y arrastran a Wall Street

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MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las presentación de resultados de parte de las mayores empresas tecnológicas ha generado incertidumbre entre los inversores y dudas acerca de sus ingresos, al tiempo que tienen que lidiar con fuertes gastos de capital ante la implantación de la inteligencia artificial (IA), una situación que ha arrastrado a Wall Street con Alphabet, Intel y Amazon liderando las caídas bursátiles.

Alphabet, matriz de Google, publicó sus cuentas del tercer trimestre el miércoles, reflejando un desplome de su beneficio del 25%, un flujo de caja libre negativo, por segundo periodo consecutivo, y unos ingresos por publicidad, el grueso de su facturación, por debajo de lo esperado.

La tecnológica cerró la jornada del jueves con el precio de sus acciones un 13% por debajo, borrando en un solo día todo lo ganado en lo que va de año.

"El problema de Google es que se enfrenta al dilema de un innovador y no sabe si proteger su negocio principal o sumarse a la disrupción. Por ello, Google ha perdido su ventaja con Gemini y está rezagado con respecto a sus competidores en IA con agentes", destacó a la cadena CNBC Ben Barringer, director global de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.

El jueves le llegó el turno a Amazon, que informó de un recorte de su beneficio neto atribuido entre julio y septiembre del 2,4%, pese a registrar una cifra de negocio un 12% por encima. La firma llegó a hundirse un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado, sin embargo, más tarde ha moderado su caída y cotizaba un 2% por debajo.

Intel se erige por el momento como la compañía del sector más afectada, con una reducción del precio de sus títulos en Wall Street del 30%, su peor jornada bursátil de la historia, todo después de registrar pérdidas de más de 11.000 millones de dólares (9.851 millones de euros) hasta septiembre y publicar previsiones por debajo de lo estimado para el siguiente trimestre.

De su lado, otras empresas del sector se han visto arrastradas por el descalabro de estas compañías y la volatilidad del mercado, que ha dejado caídas en Nvidia (-3,84%), Micron (-5,65%), Dell (-11,07%), AMD (-10,31%), ASML (-6,26%) o SpaceX (-4%). Otros gigantes como Microsoft (-1,5%), Apple (-0,89%) y Meta (-0,34%) se libraban de fuertes desplomes, pero quedan en 'números rojos'.

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York marcaban descensos a raíz del impacto de las tecnológicas y el Nasdaq 100, uno de los más afectados, bajaba un 3,6%, mientras que el Nasdaq Composite un 2,6%. Por su parte, el S&P 500 descendía un 1,61% y el Dow Jones un 0,74%.

"Las grandes tecnológicas necesitan que sus negocios actuales sigan generando los recursos que exige su apuesta por el futuro", ha destacado el equipo de análisis de XTB. "En Alphabet, el crecimiento de la publicidad en búsquedas decepcionó y el fuerte desembolso en infraestructura volvió a dejar el flujo de caja libre en negativo. En Amazon, las previsiones de ventas para la campaña navideña introdujeron cautela, pese al crecimiento de AWS", añaden.

En un momento marcado por la llegada de la inteligencia artificial, las grandes tecnológicas se han visto presionadas a elevar sus gastos de capital y las inversiones estratégicas en IA para poder adaptarse, una situación que está generando dudas en el mercado sobre su desempeño futuro.

"El momento de la verdad para la IA ha llegado una vez más. Después de cuatro años de rendimientos extraordinarios, apoyados por los resultados empresariales, el mercado ha dicho basta, necesita más pruebas para seguir su camino. El fuerte gasto de capital, las financiaciones históricas, los tipos de interés, y la caída en la rentabilidad generada por algunas tecnológicas ha hecho tambalear los cimientos de la mayor revolución de nuestro tiempo, poniendo en duda el actual ciclo de expansión", aseveran desde XTB.