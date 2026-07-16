Varzaru (Digi España) afirma que la salida a Bolsa valida su plan de negocio a largo plazo

1104791.1.260.149.20260716142328 El consejero delegado de DIGI, Marius Varzaru (d), durante la celebración del tradicional acto del toque de campana con motivo del debut de la compañía de telecomunicaciones Digi en la Bolsa española, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). Este aconte - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Digi Spain Telecom, Marius Varzaru, ha asegurado que la salida a Bolsa de la 'teleco' en España supone una validación del plan de negocio de la empresa a largo plazo y un "respaldo fuerte" de los inversores a su modelo basado en precios competitivos y generación de empleo.

Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del Grupo Digi, ha debutado este jueves en Bolsa a un precio de 6 euros por acción, lo que supone una variación del 7,1% respecto al precio de salida fijado en 5,6 euros.

La operación, cuyo folleto fue inscrito y aprobado la semana pasada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), implicaba una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros al precio de salida.

Varzaru, quien ha subrayado además que la operación no implicará cambios para los clientes, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el objetivo principal de la operación es reforzar su crecimiento mediante una ampliación de capital destinada a seguir desplegando redes de fibra óptica y telefonía móvil.

"Nuestro objetivo principal era una validación de nuestro plan de negocio a largo plazo", ha incidido, al tiempo que ha recalcado que la cotización en Bolsa permitirá avanzar en su plan "con un nivel de apalancamiento reducido".

Asimismo, ha señalado que Digi ha aprovechado "un momento oportuno para poder salir a Bolsa", dentro de su estrategia empresarial.

"No siempre se puede elegir el momento", ha reconocido, si bien ha insistido en que se ha dado "una ventana favorable" en los mercados, caracterizados por la inestabilidad ante el conflicto entre EE.UU e Irán.

SIN IMPACTO PARA EL CLIENTE

En cuanto al impacto para los usuarios, ha insistido en que no habrá cambios en la propuesta comercial. "Para nada", ha afirmado, antes de añadir que la compañía mantendrá su filosofía de negocio "basada en precios competitivos y creación de empleo".

"Vamos a trabajar siempre en beneficio del cliente" y con el objetivo de ofrecer "el mejor precio que podemos ofrecer para siempre", ha señalado, destacando que la propuesta pasa por servicios "de calidad con tecnología avanzada" y tarifas estables.

El directivo también ha puesto en valor la capacidad de la empresa para generar empleo. "Somos la empresa que más empleo ha creado en los últimos seis años en telecomunicaciones en España", ha asegurado, precisando que cuentan con "más de 11.700 empleados".

Sobre su modelo operativo, ha destacado la integración vertical como una de las claves de su competitividad. "Todas las operaciones de telecomunicaciones las realizamos dentro de la empresa sin subcontratar", ha señalado, lo que permite "conseguir economías de escala" que luego "retransmitimos al cliente en precio".

De cara a los inversores, ha subrayado que uno de los principales atractivos de Digi es "poder crecer de forma acelerada con unos costes muy competitivos" y una capacidad de crecimiento "constante demostrada ya en los últimos ocho años".

En un sector con operadores consolidados, el consejero delegado ha defendido que la compañía ha logrado ganar cuota de mercado con "una idea de negocio muy clara, estable, sin cambiar los objetivos" y con un enfoque "industrial y a largo plazo" que permite "ofrecer precios bajos y atractivos, pero con productos de calidad".

'DIGIS'

Las acciones ordinarias, que se han admitido a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, cotizarán a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) bajo el símbolo 'Digis'.

Con este debut, Digi abre una nueva etapa para un proyecto industrial que arrancó en España en 2008 y que ha convertido a la compañía en el operador que más crece del país.

La operación se ha dirigido a inversores cualificados y ha combinado dos partes. Por un lado, una ampliación de capital de unos 150 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones. Por otro, la venta de acciones ya existentes por parte de Digi Romania por un importe aproximado de 137 millones de euros.

El dinero obtenido con la ampliación de capital --unos 134 millones de euros netos-- se destinará principalmente a acelerar el despliegue de la red propia de fibra y telefonía móvil en España, uno de los ejes clave del crecimiento de la compañía.

Tras la operación, el Grupo Digi mantiene alrededor del 80% del capital, por lo que conserva el control de la empresa. Además, el importe total de la oferta podría aumentar hasta un máximo de 330 millones de euros si se ejerce la opción de sobreasignación prevista en la operación.

La operación ha contado con el respaldo de Global Portfolio Investments, sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha participado con una inversión de 100 millones de euros como inversor institucional de referencia.

El debut bursátil se ha celebrado este jueves con el tradicional toque de campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid, en un acto en el que han participado el consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru, y el consejero delegado del Grupo Digi Communications, Serghei Bulgac.

Al evento han asistido además miembros del consejo de administración de la compañía, así como autoridades y representantes del ámbito económico y social.

"Hoy es un día muy importante para nosotros. La incorporación de Digi al mercado bursátil español constituye un hito en la trayectoria de nuestra compañía y un impulso a su crecimiento, el cual hoy, gracias a la solidez de nuestro modelo de negocio, cuenta con la confianza de sus inversores. Un modelo que se sustenta en la inversión sostenida en infraestructuras propias, la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y el compromiso con nuestros clientes de brindarles el mejor servicio a nuestro mejor precio", ha señalado Varzaru.

Para Bulgac: "España es uno de los mercados con mayor crecimiento dentro del Grupo y que Digi Spain cotice en las Bolsas españolas refuerza el compromiso del grupo con este país, en el que somos parte importante de su tejido productivo".

Barclays, UBS y Banco Santander han actuado como coordinadores globales de la oferta, junto con BNP Paribas y Citi, además de BBVA, CaixaBank e ING. Por su parte, Rothschild & Co ha ejercido como asesor financiero independiente de la compañía.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS Y GOBIERNO CORPORATIVO

La compañía, que ha diseñado una estrategia de crecimiento a largo plazo, ya avanzó en su folleto que no prevé distribuir dividendos antes de 2030 y que, a partir de ese ejercicio, la dirección valorará un posible reparto en función de los resultados, la generación de caja, las necesidades de financiación, los planes estratégicos y las restricciones de sus contratos de financiación.

"Hasta el año 2030 esperamos probablemente no repartir dividendo. Si el plan de negocio va mejor de lo que habíamos esperado y hemos compartido como 'guidance' para los inversores, hay una posibilidad de acelerarlo", ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El consejo de administración estará presidido por Serghei Bulgac, que actuará como consejero dominical, mientras que Marius Varzaru ejercerá como vicepresidente y consejero delegado, acompañado por Catalin Neagoe (ejecutivo), Mariana Mihaela Toroman (dominical), Carlos Robles García (independiente) y Virginia Arce Peralta (independiente).