El 52,2% de hipotecas se firma a dos deudores y los prestatarios extranjeros suponen el 11,8%, según notarios

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MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los préstamos hipotecarios entre 2020 y 2025 fueron suscritos por dos deudores (52,2%), mientras que los prestatarios extranjeros representan el 11,8% del total, de acuerdo con información recabada por el Consejo General del Notariado.

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, los notarios han autorizado 2.975.628 actas notariales de transparencia precontractual y 2.465.371 préstamos hipotecarios para la adquisición de inmuebles.

"La intervención notarial no solo verifica el cumplimiento de requisitos legales, sino que introduce una capa de protección que previene efectos indeseados, mitiga riesgos y asegura que el prestatario tenga una oportunidad real de tomar decisiones informadas", ha señalado la portavoz nacional del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea.

Los datos de los notarios reflejan que los préstamos hipotecarios crecieron un 34,4% en 2021 y un 4,2% en 2022, mientras que experimentaron una caída del 21,4% en 2023. La actividad se recuperó en los dos años siguientes, con incrementos del 20,6% en 2024 y del 14,5% en 2025, año en el que se realizaron 449.421 préstamos hipotecarios, la cifra más elevada del periodo analizado.

El análisis de los préstamos hipotecarios formalizados entre 2020 y 2025 muestra que la contratación compartida es la opción predominante. El 52,2% de los préstamos fueron suscritos por dos deudores, mientras que el 46,2% correspondió a operaciones formalizadas por un único prestatario. Los préstamos con tres o más deudores representaron únicamente el 1,6% del total.

En la mayoría de las autonomías predominan los actos con dos deudores, siendo las proporciones más altas en Extremadura (54,7%), Galicia (54,1%) y Comunidad de Madrid (53,9%). No obstante, en algunas comunidades los encuentros con un único prestatario también tienen un peso relevante, como en Canarias (53%), País Vasco (51,6%), La Rioja (50,3%) y Baleares (50,1%).

Por su parte, los actos con tres o más deudores son marginales en todo el territorio, con los valores más elevados en Extremadura (3,2%) y Galicia (2%).

SE MULTIPLICAN POR 2,4 LOS EXTRANJEROS VINCULADOS A ESTOS PRÉSTAMOS

Además, los notarios apuntan a que el mercado hipotecario continúa estando protagonizado mayoritariamente por ciudadanos españoles, aunque la participación de extranjeros mantiene una presencia relevante y estable.

En concreto, entre 2019 y 2025, el número de extranjeros vinculados a préstamos hipotecarios se multiplicó por 2,4, una evolución muy similar a la registrada por los prestatarios nacionales. La proporción de personas extranjeras sobre el total se mantuvo relativamente estable durante el periodo analizado, situándose en el 11,8% en 2025.

En todas las comunidades autónomas los nacionales representan más del 75% de quienes intervienen como prestatarios en préstamos hipotecarios, aunque la horquilla es amplia: alcanza el 78,2% de nacionales en Baleares, la comunidad con mayor peso de prestatarios extranjeros, hasta el 97,1% en Extremadura, la de menor presencia extranjera.

Según los notarios, en 8 de las 17 comunidades autónomas, los extranjeros concentran al menos el 10% de los prestatarios, y en 6 de ellas superan incluso el 12%. En cambio, en otras 5 comunidades su peso no alcanza el 6%, lo que evidencia dos realidades hipotecarias claramente diferenciadas. Así, mientras en algunos territorios casi una de cada cinco personas prestatarias es extranjera, en otros la proporción se aproxima más a una de cada cuarenta.

LOS HOMBRES ALCANZAN EL 51,8% DE INTERVINIENTES EN PRÉSTAMOS

De su lado, los datos de los notarios reflejan que entre 2020 y 2025, los hombres firmaron un porcentaje ligeramente superior entre las personas intervinientes en préstamos hipotecarios en todas las comunidades autónomas, con cifras que oscilan mayoritariamente entre el 50,9% y el 52,8% de hombres, según la región. A nivel nacional el porcentaje de hombres y mujeres firmantes fue del 51,8% y 48,2%, respectivamente.

Las regiones con mayor participación masculina son Castilla-La Mancha y Extremadura (ambas con un 52,8%), seguidas de la Región de Murcia y Castilla y León (ambas con un 52,5%). Galicia es la única comunidad donde las mujeres se aproximan más al equilibrio, con un 49,1% entre las personas intervinientes.