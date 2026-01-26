Afectados por la ocupación piden a los grupos parlamentarios que mañana voten 'no' al decreto ónmibus

Una concentración de afectados por la Ocupación - PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA OCUPACIÓN

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación ha hecho este lunes un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios para que mañana martes voten 'no' en el Pleno del Congreso a la convalidación del decreto 'ómnibus', pues, entre sus medidas, se prorroga la paralización de los desahucios.

A su juicio, esta medida no sólo "protege a ocupas e inquiocupas", sino que, sobre todo, "deriva las funciones del escudo social a pequeños propietarios".

La organización ha denunciado en un comunicado que, tras mantener contactos con PP, Vox, PNV, Junts y Coalición Canaria, "el bloque del Gobierno sigue dando la espalda a los ciudadanos".

En este sentido, la plataforma asegura que aunque solicitó una reunión formal con Sumar, no recibió respuesta alguna, "confirmando el desprecio de la formación hacia las miles de familias atrapadas en la ocupación e inquiocupación", denuncia.

La plataforma también ha trasladado su malestar a sectores del PSOE y, pese a varias reuniones "estériles" con ellos, afirma que existe "una fractura evidente dentro de las filas socialistas".

"Mientras diversos diputados, senadores y cargos electos del PSOE admiten en privado su preocupación por las consecuencias del decreto en las víctimas y en la destrucción del mercado del alquiler, el Ejecutivo mantiene un cierre total a cualquier modificación de la medida", sostienen desde la plataforma.

En opinión de este organización, es "indignante" que el Gobierno mantenga "un muro y un silencio atronador" con las víctimas de la ocupación. "Llevamos más de cuatro años solicitando mensualmente una reunión con los ministerios competentes (Vivienda y Justicia) sin éxito", asegura.

La plataforma denuncia que la inclusión de la prórroga de la suspensión de desahucios dentro del decreto ómnibus que se vota mañana constituye un "auténtico chantaje legislativo", pues el Gobierno utiliza medidas de amplio consenso social, como la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de las ayudas al transporte, para "forzar un único voto de aprobación o rechazo al pack de medidas, que también oculta la protección a ocupas e inquiocupas".

"Sin casas ni recursos, el escudo social no es más que una transferencia forzosa de la responsabilidad del Gobierno a pequeños propietarios que tienen que asumir hasta el gasto de los suministros de quienes ocupan sus viviendas. Las consecuencias de esta política son patentes en el mercado del alquiler. La inseguridad jurídica generada por el miedo a la ocupación e inquiocupación está provocando una retirada masiva de viviendas del mercado del alquiler y reduciendo la oferta a mínimos históricos", advierte la plataforma.