Alemanes, británicos y suizos, los extranjeros que más hipotecas piden en España, según idealista

Archivo - Numerosos turistas en una playa de la costa andaluza - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alemanes, británicos y suizos son los extranjeros que más hipotecas piden para comprarse una casa en España, según un informe de idealista/hipotecas difundido este martes con datos del segundo trimestre del año.

En concreto, los alemanes efectuaron el 15,6% de las solicitudes de préstamos de no residentes para comprar casa en España en el bróker hipotecario de idealista, mientras que los británicos solicitaron el 10,6% de las hipotecas pedidas por extranjeros y los suizos, el 9,4%.

Estas tres nacionalidades se situaron por delante de franceses (9,1%), holandeses (8,3%) y estadounidenses (5,9%). En el 'top 10' también aparecen ciudadanos de Irlanda (4,5%), Bélgica (3,6%), Suecia (3,6%) e Italia (2,3%).

En total, las hipotecas solicitadas por extranjeros en el segundo trimestre del año representaron el 3% de la demanda en idealista/hipotecas en este periodo, frente al 81,8% que representaron las peticiones para comprar una primera vivienda, al 8,9% para segundas residencias y al 4,5% para mejorar las condiciones de las hipotecas ya firmadas.

Su peso en las firmas formalizadas en las que intervino el bróker hipotecario de idealista también se situó en el 3% en el segundo trimestre, tras el 84,5% de las operaciones de financiación destinadas a la compra de vivienda habitual, el 6,9% para mejorar las condiciones de préstamos ya en vigor y el 4,8% para la adquisición de segundas residencias.

LA COSTA LIDERA LAS SOLICITUDES DE HIPOTECAS DE LOS EXTRANJEROS

Según idealista, la mayoría de las solicitudes realizadas por los extranjeros para conseguir una hipoteca con la que comprar una vivienda proceden de la costa mediterránea. Así, la Comunidad Valenciana copa prácticamente un tercio de la demanda (32,3% del total), seguida de Andalucía y Cataluña, con un 19,9% y un 14%, respectivamente.

Las siguientes regiones más destacadas son Madrid (6,5%), Canarias (6,3%), Baleares (5,8%) y Murcia (5,4%), mientras que las demás comunidades autónomas tienen un peso inferior al 2% respecto al total.

El interés de los extranjeros en la costa rompe con la demanda hipotecaria de los consumidores nacionales, donde los grandes polos son Madrid (16,7%) y Barcelona (13,1%), junto con Valencia (7,8%) y Alicante (5,6%).

SUBE LA EDAD MEDIA DE LOS SOLICITANTES EXTRANJEROS A 44 AÑOS

El informe sitúa el precio de compra solicitado por los extranjeros en 265.093 euros, un 3,6% por encima del segundo trimestre de 2025 y de la media nacional (207.569 euros).

No obstante, casi el 70% de las solicitudes presentan un importe inferior a 200.000 euros, mientras que solo el 2,7% de las peticiones de financiación van dirigidas a adquirir inmuebles de más de medio millón de euros.

En lo que respecta a la renta disponible de los extranjeros que solicitan una hipoteca, casi la mitad supera los 6.000 euros mesuales, con un promedio de 6.779 euros en el segundo trimestre del año, el doble que la media nacional (3.385 euros por hogar).

No obstante, idealista advierte de grandes diferencias en función de las nacionalidades. De este modo, los solicitantes procedentes de Suiza cuentan con una renta disponible media de más de 9.300 euros mensuales por hogar, seguido de los solicitantes de Estados Unidos, con 8.514 euros. En la parte alta de la tabla también se encuentran los demandantes de Reino Unido (6.977 euros), Irlanda (6.669 euros) y Suecia (6.601 euros).

Por debajo de los 6.600 euros mensuales se encuentran los demandantes de Alemania y Holanda, mientras que los tres países con los promedios más bajos son Bélgica (5.889 euros), Francia (5.845 euros) e Italia (5.249 euros).

El bróker hipotecario de idealista sitúa en 44 años la edad media de los demandantes hipotecarios extranjeros en el segundo trimestre, por encima de la horquilla de entre 41 y 43 años registrada en los trimestres previos.

En contraposición, ha bajado el porcentaje de financiación que solicitan para comprar una vivienda, con una media del 68%, frente al 71%-75% de los trimestres anteriores; así como el nivel de endeudamiento, ya que el pago de la hipoteca representaría el 23% de sus ingresos, la cifra más baja en el último año y cuatro puntos menos que en los tres primeros meses de 2026.

LA MAYORÍA DE LOS EXTRANJEROS PIDEN HIPOTECAS FIJAS

El estudio de idealista/hipotecas también repasa la renta, el precio de compra y el endeudamiento medio de aquellos extranjeros no residentes que finalmente firman un préstamo.

Así, se señala que mientras la renta media de los hogares alcanza los 10.320 euros mensuales, el precio de compra de los inmuebles se acerca a los 403.000 euros y el importe de los préstamos ronda los 235.000 euros, con un incremento interanual del 15%.

Tanto el precio de compra de las viviendas como el importe de las hipotecas alcanzan las mayores cifras de la serie histórica del bróker hipotecario de idealista, que arranca en 2022.

En cuanto a la edad de los hipotecados extranjeros no residentes, las operaciones formalizadas sitúan el promedio en 41 años (tres por debajo de la media de los solicitantes), con una financiación media del 62% respecto al precio de compra -solo el 12,8% de las firmas tienen un 'Loan to Value' (LTV) de entre el 70% y el 80%- y un nivel de endeudamiento del 24%.

En lo que respecta a la tipología de hipotecas, las fijas concentran el 85% de las operaciones, frente al 15% que representan las de tipo mixto. Entre los no residentes, las hipotecas variables no tienen representación en el segundo trimestre.