El alquiler de una habitación ronda ya los 700 euros al mes en Madrid y Barcelona, según la OCU

Una calculadora y unas llaves sobre un contrato de alquiler de una habitación en una vivienda compartida. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler de una habitación para estudiantes alcanza ya los 735 euros mensuales en Barcelona y los 689 euros en Madrid, según se desprende de un análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 6.580 ofertas publicadas en la plataforma idealista a fecha del 31 de agosto.

La OCU que las diferencias entre barrios pueden llegar a superar los 3.000 euros anuales (hasta 3.600 euros de ahorro al año según la zona elegida), convirtiendo a la ubicación en un factor clave a la hora de ajustar el presupuesto.

En Madrid, los precios más elevados de las zonas más buscadas se localizan en Universidad (759 euros), Nuevos Ministerios-Ríos Rosas (757 euros) y Argüelles (751 euros). Por el contrario, los importes más bajos de la capital corresponden a Águilas (459 euros), Abrantes (483 euros), Vista Alegre (509 euros) y Palomeras Bajas (512 euros).

En la Ciudad Condal, las habitaciones con precios más altos destacan en Dreta de l'Eixample (832 euros), Sant Gervasi-Galvany (804 euros) y El Raval (800 euros), mientras que las alternativas más económicas se ubican en El Camp de l'Arpa del Clot (577 euros) y El Guinardó (583 euros).

INCREMENTOS DE HASTA EL 33% DESDE 2023

La OCU advierte de que el desequilibrio entre la oferta y la demanda continúa empujando las rentas al alza. De hecho, en aquellos barrios analizados con datos comparables respecto a 2023, los precios han experimentado aumentos de entre un 17% y un 33%.

Entre los incrementos más destacados figuran el de Palomeras Bajas en Madrid (de 385 a 512 euros al mes) y El Raval en Barcelona (de 625 a 800 euros).

Frente al coste por habitación, la organización señala que alquilar una vivienda completa de 80 metros cuadrados para compartir entre tres personas resulta una alternativa "bastante más barata", ya que el coste oscila entre los 347 y los 938 euros mensuales por persona en función del barrio.

No obstante, aconseja dejar clara en el contrato la responsabilidad de las partes y el procedimiento para sustituir a quienes desistan del arrendamiento.

Ante esta situación, la OCU recomienda a los estudiantes con presupuestos más ajustados ampliar la búsqueda hacia zonas menos céntricas y valorar la superficie, el número de compañeros, los gastos incluidos y las condiciones del contrato.

URGE A AUMENTAR LA OFERTA DE ALQUILER ASEQUIBLE

La organización ha recordado asimismo el debate existente en torno a la regulación de esta modalidad de arrendamiento. En este sentido, menciona que Cataluña y Navarra ya han aprobado medidas para evitar que el alquiler de habitaciones quede al margen de los límites fijados para zonas tensionadas, una iniciativa que el Gobierno está evaluando aplicar.

La entidad dará seguimiento a este asunto a través de su nuevo servicio legal 'Tu aliado en cada decisión inmobiliaria', enfocado a asistir a pequeños arrendadores e inquilinos.

La OCU ha hecho un llamamiento a las administraciones para desarrollar políticas públicas que impulsen de manera urgente la oferta de alquiler asequible.

Entre sus propuestas figuran incentivar la rehabilitación de inmuebles infrautilizados, aprovechar viviendas de titularidad pública o procedentes de rescates (como la iniciativa 'Casa 47') y proteger a los inquilinos vulnerables mediante ayudas sociales y vivienda protegida.

Asimismo, ha advertido de que medidas extraordinarias como los controles de renta, las prórrogas forzosas o las suspensiones prolongadas de desahucios desincentivan el mercado privado y terminan por reducir la oferta disponible. "Las ayudas sociales, los servicios públicos y la vivienda protegida deben ser la principal herramienta de protección para arrendador y arrendatario", concluye la organización.