Asprima propone medidas para desbloquear miles de viviendas mediante reformas en la infraestructura eléctrica

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha presentado un informe que sitúa la infraestructura eléctrica como uno de los principales "cuellos de botella" para el desarrollo de vivienda y ha propuesto 16 medidas regulatorias y operativas para revertir esta situación.

Asprima, que recuerda que según el Banco de España, el déficit acumulado alcanza ya las 700.000 viviendas, pone el foco en las dificultades de acceso y conexión a la red eléctrica. En 2024, el sector urbanístico solicitó 6,7 GW de acceso a la red, de los cuales aproximadamente la mitad no pudieron ser atendidos por falta de capacidad disponible o por el desistimiento de los promotores ante la falta de certidumbre.

El informe subraya que la falta de coordinación entre la planificación urbanística y la planificación eléctrica obliga a los promotores a asumir sobrecostes significativos y a esperar refuerzos de red que retrasan los proyectos y comprometen su viabilidad.

Asimismo, denuncia que prácticas actuales como las reservas de potencia excesivamente largas y rígidas, la duplicidad de validaciones administrativas o un reparto de costes que recae mayoritariamente en el promotor contribuyen a encarecer el precio final de la vivienda y a inmovilizar recursos.

En su estudio, Asprima ha agrupado sus 16 propuestas en cinco principales ámbitos de actuación, que abordan de forma integral los cuellos de botella que hoy "impiden" conectar nuevos desarrollos residenciales.

Entre algunas de las estrategias que plantea corregir el estudio se encuentran la capacidad y planificación de la red eléctrica, la saturación de la red, la agilización de la tramitación administrativa, la certidumbre en la ejecución de infraestructuras y el coste y dimensión.

"Priorizar la vivienda como un uso de interés social dentro de la planificación eléctrica y simplificar los trámites es clave para desbloquear miles de viviendas y optimizar la inversión en red", ha señalado el director general de Asprima, Jorge Ginés.