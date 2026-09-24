Bildu emplaza a Junts a facilitar un acuerdo que permita prohibir desahucios como el de Maricarmen

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha emplazado este miércoles a Junts a facilitar un acuerdo en la Cámara Baja que permita sacar adelante un decreto que prohíba desahucios como el de Maricarmen, la mujer de 87 años con discapacidad que llevaba siete décadas en régimen de renta antigua en el madrileño barrio de Retiro.

Tras el desahucio acontecido el miércoles, Matute ha comparecido en rueda de prensa para trasladar la disposición de su formación a alcanzar acuerdos sobre un nuevo decreto de vivienda que incluya medidas para frenar los desahucios, asumiendo, eso sí, la aritmética parlamentaria actual. "No estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos ni queremos aceptar", ha señalado en rueda de prensa el diputado 'abertzale'.

Y es que, el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts --formaciones que suman mayoría absoluta-- ha tumbado hasta en dos ocasiones en el último año la prohibición expresa de desahucios a personas vulnerables sin una solución alternativa de vivienda.

Fuentes de EH Bildu han comentado que pese a la reticencia de esos tres partidos a aprobar una prohibición de los desahucios, el episodio de Maricarmen supone un punto de inflexión y puede hacer que el partido de Carles Puigdemont entre a negociar.

"Casos como el de María Carmen o el de la familia de Erandio (Vizcaya) vuelven a poner ante los ojos una realidad que no podemos ni queremos normalizar", ha señalado el portavoz de EH Bildu. A renglón seguido, ha tendido la mano para alcanzar acuerdos, aún sabiendo que no colmará todas sus "aspiraciones ni exigencias". "Hay que dejarse pelos en la gatera", ha apostillado.

VALORA POSITIVAMENTE LA EXPROPIACIÓN

Respecto a la propuesta de Sumar para expropiar la vivienda de Maricarmen y devolvérsela, Matute ha aseverado: "Nosotros vamos a apoyar cualquier medida que sirva para garantizar que Mari Carmen pueda seguir en su casa. Pero, como ella, todas las Mari Carmen y todas las gentes que en el Estado español se ven sometidos a desahucios", ha manifestado.

Por último, Matute ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos para que trabajen conjuntamente en la búsqueda de soluciones, rechazando la postura de quienes plantean condiciones inamovibles, y ha remarcado: "Lo que nos toca es insistir, insistir e insistir.