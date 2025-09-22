Los 'boomers' destinan hasta 1.000 euros mensuales a la hipoteca, mientras los jóvenes no llegan a los 700

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del 30% de las generaciones más mayores pagan entre 700 y 899 euros de alquiler mensual, mientras que solo el 18% de la 'Generación Z' y el 16% de los 'millennials' alcanzan esta cifra, según el último informe generacional de pisos.com.

En un contexto de crecientes dificultades de acceso a la vivienda, el análisis del gasto mensual destinado al pago de alquiler o hipoteca revela marcadas diferencias generacionales que evidencian una paradoja del mercado inmobiliario español.

El 50% de los españoles con hipoteca paga hasta 500 euros mensuales, mientras que este porcentaje se reduce al 40% en el caso del alquiler, confirmando que la compra resulta más ventajosa económicamente una vez superada la barrera de acceso inicial.

Aunque los jóvenes pagan importes de alquiler "aparentemente más bajos", hay que tener en cuenta que "sus ingresos también son menores", por lo que el peso relativo de este gasto en su economía familiar es "considerablemente mayor", según explica el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Las diferencias generacionales en el gasto destinado a la vivienda son especialmente marcadas entre los extremos etarios: los 'boomers' tienen mayor capacidad de gasto en el pago de la hipoteca, con uno de cada diez encuestados destinando más de 1.000 euros mensuales a esta partida, una cifra que disminuye en las generaciones más jóvenes hasta desaparecer completamente entre la 'Generación Z', que muestran patrones de gasto más contenidos en sus hipotecas.

El 35% de la 'Generación Z' y el 39% de los 'millennials' destinan entre 300 y 499 euros mensuales, mientras que la 'Generación X' concentra su gasto mayoritario en la franja de 500 a 699 euros, con un 35% de representación.

Según Font, esta diferencia refleja no solo "una mayor capacidad adquisitiva de los mayores", sino también el hecho de que "muchos de ellos adquirieron propiedades de mayor valor cuando los precios eran más accesibles", y pone de manifiesto la "paradoja" de la situación a día de hoy: la opción más económica a largo plazo, la compra, se ha vuelto "inaccesible para una gran parte de la población joven".

Los datos del informe revelan que, mientras la hipoteca resulta más económica mensualmente, las barreras de acceso empujan a los jóvenes hacia el alquiler, una realidad que se intensifica cuando se analiza que la mitad de los hipotecados españoles pagan hasta 500 euros mensuales, frente al 40% de inquilinos que se mantiene en esa franja.

El panorama "se complica aún más" al considerar que las generaciones más jóvenes, que más necesitan acceder a la vivienda, son las que enfrentan "mayores limitaciones económicas", lo que refuerza "la necesidad de políticas públicas" que faciliten el acceso a la primera vivienda y "evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el mercado inmobiliario español".

La brecha generacional no solo se manifiesta en los importes destinados a vivienda, sino en las oportunidades de acceso que cada generación ha tenido y tiene en el mercado actual.