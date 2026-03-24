Collboni pide a la UE situar la vivienda al nivel de la defensa y reclama más fondos para las ciudades

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el acto de colocación del brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamado este martes a la Unión Europea que sitúe la vivienda al mismo nivel que otras prioridades estratégicas como la defensa y ha insistido en la necesidad de que el próximo presupuesto comunitario incluya financiación directa para que las ciudades puedan hacer frente a la crisis habitacional.

"De la misma manera que reconocemos que hay un frente exterior, que es el de la defensa, hay un frente interior, que son las desigualdades", ha advertido en su visita a Bruselas, donde ha subrayado que "la principal fuente de desigualdad" que tienen ahora en las grandes ciudades "se llama acceso a la vivienda".

El responsable municipal ha defendido que este problema debe estar "a la misma altura" que otros sectores en la agenda europea y ha insistido en que la ciudadanía debe percibir que las instituciones comunitarias "se lo toman muy en serio" y cuentan con recursos para ayudar a los municipios.

En este contexto, Collboni ha señalado que Barcelona se encuentra en una fase "más estructurada y más sólida" de su estrategia para influir en las políticas europeas y ha defendido que el presupuesto comunitario, actualmente en negociación, contemple la vivienda como una prioridad con fondos que lleguen directamente a las ciudades del bloque.

FONDOS PARA REGENERACIÓN URBANA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

Así, ha pedido recursos para impulsar "rehabilitación, regeneración urbana o construcción de vivienda protegida", al tiempo que ha defendido que el ámbito local debe tener un papel central en la gestión de estos fondos.

Respecto al Plan de Vivienda Asequible que presentó la Comisión Europea el pasado mes de diciembre, el alcalde ha considerado que supone un "salto cualitativo importantísimo", en un ámbito que hasta ahora no había sido prioritario a nivel comunitario.

"No era evidente que hubiera un plan de vivienda, ni que fuera tan rápido", ha señalado, tras explicar que inicialmente se preveía para este año y finalmente se adelantó a finales de 2025.

En todo caso, ha advertido de que el siguiente paso debe ser dotarlo de contenido concreto y financiación. "El salto cualitativo ahora es que este plan tenga acciones y, sobre todo, que tenga fondos económicos que lleguen a las ciudades y a las regiones", ha apuntado.

RECLAMA CONTACTO DIRECTO CON LAS CIUDADES

A partir de este nuevo escenario, Collboni ha instado al Ejecutivo comunitario a mantener un contacto directo con las ciudades para conocer de primera mano el impacto de la crisis habitacional y orientar las políticas europeas.

"Lo que sí les pedimos es que se sienten con los alcaldes y las alcaldesas que están gestionando el día a día de la crisis de la vivienda", ha señalado, invitando a los responsables comunitarios a visitar tanto Barcelona como otras ciudades europeas afectadas por el encarecimiento de los precios.

Un problema "extendido en todo el continente", que "no solo afecta a los sectores más vulnerables, sino también a las clases medias urbanas de gente joven" que, incluso contando con "ingresos normales y estabilidad laboral, no pueden afrontar un alquiler o la compra de un piso en su cuidad".

"Nosotros hemos tenido incrementos del alquiler en los últimos diez años del 70%, pero hay ciudades como Budapest que han llegado al 100%", ha señalado, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de una respuesta coordinada a nivel europeo y de incorporar la vivienda como eje central de las políticas comunitarias.

El alcalde barcelonés ha realizado estas declaraciones en el marco de la presentación de la nueva representación del Ayuntamiento de Barcelona en Bruselas, que no compartirá oficina con la Delegación de Cataluña en la capital comunitaria, y con la que el consistorio busca reforzar su capacidad de influencia en los debates europeos.

"Cada vez más, aquí en Bruselas, se deciden políticas que afectan directamente a la gente de las ciudades", ha señalado Collboni, que ha defendido que contar con presencia en la capital comunitaria permitirá a la capital catalana incrementar la captación de fondos europeos y participar de forma más activa en la definición de las iniciativas.